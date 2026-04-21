Michelle Bachelet propõe renovação profunda para o futuro das Nações Unidas

Michelle Bachelet, ex-presidente chilena, lança candidatura à Secretaria-Geral da ONU com foco na reforma estrutural da organização e no fortalecimento do multilateralismo global.
Michelle Bachelet , ex-presidente do Chile e ex-Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos , apresentou recentemente sua candidatura à Secretaria-Geral das Nações Unidas, marcando um momento decisivo para o futuro da organização. Em um cenário global assolado por conflitos, crises climáticas e desconfiança nas instituições multilaterais, Bachelet propõe uma renovação profunda e estrutural.
Aos 74 anos, a política chilena defende que a ONU precisa transitar de um modelo burocrático e muitas vezes inoperante para uma entidade ágil, eficiente e centrada em resultados tangíveis. Durante um diálogo interativo em Nova York, ela ressaltou que a organização enfrenta um dilema existencial entre a reforma necessária e o risco de irrelevância histórica diante de tensões geopolíticas como as vistas na Ucrânia, Gaza e Irão. O plano de governo de Bachelet é ambicioso e foca na necessidade de uma liderança que recupere a credibilidade da ONU como mediadora global. Ela argumenta que a arquitetura atual das Nações Unidas, desenhada para uma era que já não existe, precisa ser redesenhada para lidar com os desafios contemporâneos, desde a inteligência artificial até a instabilidade económica global. Bachelet recordou a sua própria história, mencionando como a solidariedade internacional foi vital para restaurar a democracia no Chile após o golpe de Estado de 1973. Essa perspectiva pessoal molda a sua defesa intransigente do multilateralismo, posicionando-a como uma figura que entende tanto o poder da pressão internacional quanto a importância do Direito Internacional para manter a paz mundial. A candidata insiste que a ONU deve ser um sistema integrado, presente no quotidiano dos cidadãos, desde a aviação civil até à assistência humanitária básica. Contudo, o caminho para a sucessão de António Guterres está repleto de obstáculos políticos complexos. A reforma do Conselho de Segurança, uma das pautas mais urgentes, é tratada por Bachelet com cautela diplomática, embora ela reconheça que o organismo precisa representar a realidade multipolar do mundo atual. Além disso, a candidatura enfrenta resistência ideológica, particularmente de setores conservadores dos Estados Unidos, que veem com desconfiança o seu histórico de defesa dos direitos reprodutivos e o seu feminismo militante. Com o poder de veto dos membros permanentes do Conselho de Segurança, a eleição de Bachelet, que seria a primeira mulher a liderar a ONU em oito décadas de existência, dependerá de uma negociação política de alto nível. A expectativa é que a sucessão não seja apenas uma troca de cadeiras, mas um teste sobre a capacidade da ONU de se reinventar em um mundo marcado por incertezas e pela crescente necessidade de uma voz global que promova a estabilidade e os direitos humanos fundamentais
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
A opinião do amigo e maquiador de Michelle sobre fraqueza de Flávio BolsonaroAgustin Fernandez disse que acredita que o presidente Lula terá uma vitória esmagadora sobre o senador e filho do ex-presidente
Read more »
Celina Leão diz que Flávio Bolsonaro devia pedir perdão a MichelleAliados políticos da ex-primeira dama vem criticando a forma como a campanha do filho de Bolsonaro é conduzida
Read more »
Michelle Barros e Shia Phoenix, de 'A Fazenda 17', anunciam gravidezSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »
Los fertilizantes atrapados en Ormuz empujan a un Sur Global hiperdependiente de las importaciones hacia una “crisis de pobreza”La guerra contra a Irán dispara el precio de la energía, sacude las cadenas de suministro y amenaza con empujar a hasta 30 millones de personas a la pobreza, según Naciones Unidas
Read more »
Senador do PL aposta em Master para desgastar candidata de Michelle no DFO senador Izalci Lucas (PL-DF) usa o escândalo do banco Master para desgastar a pré-candidatura da governadora Celina Leão (PP-DF) à reeleição no governo do Distrito Federal.
Read more »
Flávio cogita aliada de Michelle como vice para se aproximar de evangélicosO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.
Read more »