Michelle Bachelet propõe renovação profunda para o futuro das Nações Unidas

📆4/21/2026 7:30 PM
📰elpais_brasil
Michelle Bachelet, ex-presidente chilena, lança candidatura à Secretaria-Geral da ONU com foco na reforma estrutural da organização e no fortalecimento do multilateralismo global.

Michelle Bachelet , ex-presidente do Chile e ex-Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos , apresentou recentemente sua candidatura à Secretaria-Geral das Nações Unidas, marcando um momento decisivo para o futuro da organização. Em um cenário global assolado por conflitos, crises climáticas e desconfiança nas instituições multilaterais, Bachelet propõe uma renovação profunda e estrutural.

Aos 74 anos, a política chilena defende que a ONU precisa transitar de um modelo burocrático e muitas vezes inoperante para uma entidade ágil, eficiente e centrada em resultados tangíveis. Durante um diálogo interativo em Nova York, ela ressaltou que a organização enfrenta um dilema existencial entre a reforma necessária e o risco de irrelevância histórica diante de tensões geopolíticas como as vistas na Ucrânia, Gaza e Irão. O plano de governo de Bachelet é ambicioso e foca na necessidade de uma liderança que recupere a credibilidade da ONU como mediadora global. Ela argumenta que a arquitetura atual das Nações Unidas, desenhada para uma era que já não existe, precisa ser redesenhada para lidar com os desafios contemporâneos, desde a inteligência artificial até a instabilidade económica global. Bachelet recordou a sua própria história, mencionando como a solidariedade internacional foi vital para restaurar a democracia no Chile após o golpe de Estado de 1973. Essa perspectiva pessoal molda a sua defesa intransigente do multilateralismo, posicionando-a como uma figura que entende tanto o poder da pressão internacional quanto a importância do Direito Internacional para manter a paz mundial. A candidata insiste que a ONU deve ser um sistema integrado, presente no quotidiano dos cidadãos, desde a aviação civil até à assistência humanitária básica. Contudo, o caminho para a sucessão de António Guterres está repleto de obstáculos políticos complexos. A reforma do Conselho de Segurança, uma das pautas mais urgentes, é tratada por Bachelet com cautela diplomática, embora ela reconheça que o organismo precisa representar a realidade multipolar do mundo atual. Além disso, a candidatura enfrenta resistência ideológica, particularmente de setores conservadores dos Estados Unidos, que veem com desconfiança o seu histórico de defesa dos direitos reprodutivos e o seu feminismo militante. Com o poder de veto dos membros permanentes do Conselho de Segurança, a eleição de Bachelet, que seria a primeira mulher a liderar a ONU em oito décadas de existência, dependerá de uma negociação política de alto nível. A expectativa é que a sucessão não seja apenas uma troca de cadeiras, mas um teste sobre a capacidade da ONU de se reinventar em um mundo marcado por incertezas e pela crescente necessidade de uma voz global que promova a estabilidade e os direitos humanos fundamentais

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

A opinião do amigo e maquiador de Michelle sobre fraqueza de Flávio BolsonaroA opinião do amigo e maquiador de Michelle sobre fraqueza de Flávio BolsonaroAgustin Fernandez disse que acredita que o presidente Lula terá uma vitória esmagadora sobre o senador e filho do ex-presidente
Celina Leão diz que Flávio Bolsonaro devia pedir perdão a MichelleCelina Leão diz que Flávio Bolsonaro devia pedir perdão a MichelleAliados políticos da ex-primeira dama vem criticando a forma como a campanha do filho de Bolsonaro é conduzida
Michelle Barros e Shia Phoenix, de 'A Fazenda 17', anunciam gravidezMichelle Barros e Shia Phoenix, de 'A Fazenda 17', anunciam gravidezSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Los fertilizantes atrapados en Ormuz empujan a un Sur Global hiperdependiente de las importaciones hacia una “crisis de pobreza”Los fertilizantes atrapados en Ormuz empujan a un Sur Global hiperdependiente de las importaciones hacia una “crisis de pobreza”La guerra contra a Irán dispara el precio de la energía, sacude las cadenas de suministro y amenaza con empujar a hasta 30 millones de personas a la pobreza, según Naciones Unidas
Senador do PL aposta em Master para desgastar candidata de Michelle no DFO senador Izalci Lucas (PL-DF) usa o escândalo do banco Master para desgastar a pré-candidatura da governadora Celina Leão (PP-DF) à reeleição no governo do Distrito Federal.
Flávio cogita aliada de Michelle como vice para se aproximar de evangélicosFlávio cogita aliada de Michelle como vice para se aproximar de evangélicosO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.
