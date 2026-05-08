Michelin lança nova linha de pneus Primacy 5 com foco em durabilidade e segurança

A Michelin introduziu a linha Primacy 5, destacando melhorias em durabilidade, resistência ao rolamento e frenagem, além de compatibilidade com veículos elétricos. O pneu é produzido no Brasil e está disponível em diversos tamanhos.

A Michelin lançou oficialmente no mercado brasileiro a nova linha de pneus Primacy 5, desenvolvida especificamente para veículos de passeio. A marca destaca que essa é a linha intermediária mais diversa já produzida pela empresa, com foco principal no conforto e na segurança durante a condução.

Entre as principais inovações, o Primacy 5 apresenta um aumento de 18% na durabilidade em comparação com a geração anterior, além de uma redução de 5% na resistência ao rolamento, o que contribui para uma maior eficiência no consumo de combustível. Essas melhorias são resultado de tecnologias avançadas incorporadas no pneu, como um novo desenho na banda de rodagem que melhora a dispersão da água, reduzindo significativamente o risco de aquaplanagem.

Segundo a Michelin, o Primacy 5 é 4% mais seguro que o modelo anterior e oferece uma capacidade de frenagem superior, com uma distância de parada 5,5 metros menor em relação a pneus concorrentes, conforme testes realizados em junho de 2024. A empresa, no entanto, não especifica uma quilometragem máxima ou mínima para o pneu, justificando que isso varia conforme o estilo de condução e as condições das estradas no Brasil.

Além disso, o Primacy 5 é compatível com veículos elétricos, que exigem pneus com características específicas devido ao maior torque e peso desses modelos. A Michelin destaca que o pneu possui bandas de contato intermediárias projetadas para reduzir vibrações, garantindo um trajeto mais suave. A produção do Primacy 5 ocorre na unidade da Michelin em Itatiaia, no Rio de Janeiro, e está disponível em tamanhos que variam do aro 16 ao aro 22.

Os preços começam a partir de R$ 599, dependendo do modelo e tamanho escolhido. A empresa reforça que o Primacy 5 é uma opção versátil para quem busca desempenho, segurança e conforto em um único produto





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Michelin Pneus Primacy 5 Segurança Durabilidade Veículos Elétricos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Expansão de serviços do Brasil ganha força em abril, mostra PMISiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Rocinha lança o maior mural para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo; vejaRocinha entra no clima da Copa do Mundo com ruas coloridas na Via Ápia. Projeto reuniu moradores em busca de resgatar tradição.

Read more »

Augusto Cury lança pré-candidatura à Presidência e prega pacificação no BrasilEscritor afirma querer unir ideias do capitalismo com ações sociais e diz que pretende ser 'exemplo mundial' na política

Read more »

CNN lança cobertura sobre a Marca Brasil com pesquisa inédita em 27 paísesSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »