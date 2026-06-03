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Michael B. Jordan celebra gol de Rayan no Maracanã e destaca jogador brasileiro no Bournemouth

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Michael B. Jordan celebra gol de Rayan no Maracanã e destaca jogador brasileiro no Bournemouth
Michael B. JordanAFC BournemouthRayan
📆6/3/2026 3:49 AM
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Ator e investidor do AFC Bournemouth, Michael B. Jordan comentou com bandeira do Brasil após gol de Rayan em amistoso da Seleção. O jogador, que se destacou na Premier League, foi adquirido em janeiro.

Michael B. Jordan , ator vencedor do Oscar e investidor do AFC Bournemouth, agitou as redes sociais ao comentar com uma bandeira do Brasil em uma publicação do clube inglês.

A reação veio após o gol do atacante brasileiro Rayan no Maracanã, durante o amistoso da Seleção contra o Panamá. O ator, conhecido por seus papéis em filmes como 'Creed' e 'Pantera Negra', usou o emoji da bandeira brasileira em um post do Bournemouth que destacava a atuação do jogador. O gesto rapidamente viralizou, gerando milhares de curtidas e comentários de fãs que celebraram a conexão entre Hollywood e o futebol brasileiro.

Rayan, de 22 anos, foi contratado pelo Bournemouth em janeiro de 2025, vindo do Flamengo, e rapidamente se tornou um dos destaques da equipe na Premier League. Com sua velocidade e habilidade técnica, o atacante conquistou a torcida e chamou a atenção de grandes clubes europeus.

Sua convocação para a Seleção Brasileira veio como reconhecimento do bom momento, e ele não decepcionou: no amistoso contra o Panamá, entrou no segundo tempo e marcou um gol importante, ampliando o placar para 3 a 1. A vitória por 6 a 2 foi a última partida do Brasil em solo nacional antes da Copa do Mundo, e serviu para testar novas formações táticas sob o comando do técnico Carlo Ancelotti.

O jogo no Maracanã foi marcado por gols espetaculares de ambos os lados. O Brasil abriu o placar com Vinícius Jr., mas o Panamá empatou pouco depois em um lance de azar. Casemiro recolocou a Seleção na frente ainda no primeiro tempo, e na etapa final, Rayan, Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos completaram a goleada. O Panamá ainda marcou mais um gol, mas o placar final foi de 6 a 2.

A atuação de Rayan foi especialmente elogiada pela imprensa, que destacou sua movimentação e faro de gol. Para Ancelotti, a partida serviu para testar variantes táticas, como a troca quase completa do time no segundo tempo, que melhorou a transição ofensiva. Michael B. Jordan tornou-se investidor do Bournemouth em 2024, juntando-se a um grupo de celebridades e empresários que buscam projetar o clube no cenário internacional.

Sua paixão pelo futebol é conhecida, e ele frequentemente acompanha os jogos do time inglês. O Oscar de Melhor Ator que ganhou este ano por sua atuação em um drama biográfico aumentou ainda mais sua visibilidade, e sua interação com o Bournemouth nas redes sociais atrai novos fãs para o clube.

A celebração do gol de Rayan com a bandeira do Brasil também foi vista como um gesto de apoio à comunidade brasileira no elenco, que conta com outros jogadores como Danilo e Igor Thiago. O amistoso no Maracanã foi o último compromisso do Brasil antes da viagem para os Estados Unidos, onde enfrentará o Egito em preparação para a Copa do Mundo. A estreia na competição será contra o Marrocos, no dia 13 de junho.

Rayan, com sua atuação de destaque, aumenta suas chances de ser titular na equipe principal. Para o Bournemouth, ver seu jogador brilhar com a amarelinha é motivo de orgulho e reforça a estratégia de investir em talentos sul-americanos. Enquanto isso, Michael B. Jordan segue usando sua influência para promover o clube e celebrar as conquistas de seus atletas, criando uma ponte entre o cinema e o futebol que encanta fãs ao redor do mundo

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Michael B. Jordan AFC Bournemouth Rayan Seleção Brasileira Premier League

 

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