Mianmar: Ex-presidente Win Myint anistiado e penas de morte abolidas em gesto de Min Aung Hlaing

No âmbito de uma anistia geral coincidindo com o Ano-Novo birmanês, o ex-presidente Win Myint foi libertado. A medida também suspende todas as sentenças de morte no país, um movimento inicial do novo presidente Min Aung Hlaing, ex-líder da junta militar. A iniciativa, que visa a 'reconstrução nacional', traz esperança para milhares de presos, mas críticos alertam para o caráter superficial das mudanças em um país assolado pela repressão e conflitos internos.

O ex-presidente de Mianmar , Win Myint , que estava detido desde o golpe militar de 2021, foi liberado nesta sexta-feira, 17, como parte de uma anistia que também aboliu todas as sentenças de morte no país.

Esta é uma das primeiras ações significativas do recém-empossado presidente Min Aung Hlaing, ex-líder da junta militar.

A celebração do Ano-Novo birmanês, conhecida como Thingyan, tradicionalmente envolve uma grande guerra de água, simbolizando renovação e purificação de pecados.

É costume governamental aproveitar essa festividade para conceder anistias abrangentes.

O decreto deste ano era especialmente aguardado, considerando o contexto de transição de liderança no país.

Pouco mais de uma semana após sua posse como presidente, em um processo eleitoral criticado internacionalmente, Min Aung Hlaing anunciou medidas que visam, em particular, beneficiar figuras políticas proeminentes que ocupavam cargos até 2021.

Win Myint serviu como presidente a partir de 2018, em uma função predominantemente simbólica, operando sob a influência da ex-líder e laureada com o Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, que permanece sob custódia.

Myo Nyunt, porta-voz do partido Liga Nacional para a Democracia (dissolvido após o golpe), informou que Win Myint está em bom estado de saúde após encontrá-lo em Naypyidaw.

O gabinete de Min Aung Hlaing, em comunicado oficial, descreveu o indulto como um esforço de reconstrução nacional.

O sistema judicial birmanês, caracterizado por sua opacidade, tem sido motivo de preocupação para organizações de direitos humanos.

A junta militar, sob o comando de Min Aung Hlaing, ascendeu ao poder em fevereiro de 2021, retomando as execuções após décadas de pausa, com o alegado objetivo de silenciar dissidentes.

Relatos da ONU indicam que mais de 130 pessoas foram condenadas à morte no ano seguinte, mas números precisos são difíceis de verificar devido à natureza fechada do processo judicial.

Analistas preveem a libertação de mais de 4.300 detentos, incluindo 180 cidadãos estrangeiros, e a redução de um sexto em todas as penas inferiores a 40 anos.

Famílias se reuniram em frente à penitenciária de Insein, em Yangon, em busca de informações sobre seus entes queridos.

Aung Htet Naing, de 38 anos, expressou apreensão: Meu irmão foi preso por motivos políticos. Ele não foi incluído nos indultos anteriores, então não queremos criar muitas expectativas.

A jornalista e documentarista Shin Daewe foi uma das libertadas, saindo da prisão após mais de dois anos.

Ela havia sido condenada à prisão perpétua por cumplicidade em atos terroristas, pena posteriormente reduzida para 15 anos.

Shin Daewe compartilhou sua alegria em reencontrar a família, mas ressaltou: Hoje tive sorte, mas não é o caso de muitos dos meus amigos que continuam lá dentro.

De acordo com a Associação de Ajuda aos Presos Políticos, mais de 30 mil pessoas foram detidas por razões políticas desde o golpe de 2021, que mergulhou o país em uma guerra civil.

Aung San Suu Kyi, a figura política mais proeminente do país, continua a cumprir uma pena de 27 anos em local não divulgado.

A recente ascensão de Min Aung Hlaing à presidência, após cinco anos como chefe das Forças Armadas, é vista por observadores como uma tentativa de dar uma aparência civil ao regime militar, com a revogação de algumas medidas repressivas pós-golpe sendo apresentadas como gestos de reconciliação.

Críticos, no entanto, consideram essas medidas como cosméticas, destinadas a melhorar a imagem do novo governo, composto em grande parte por ex-militares





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