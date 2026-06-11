México vence África do Sul na estreia da Copa de 2026 sob clima de tensão política

Seleção mexicana confirma favoritismo com vitória por 2 a 0 no Estádio Azteca, enquanto protestos populares e conflitos com a polícia marcam o entorno da arena.

A estreia da seleção mexicana na Copa do Mundo de 2026 foi marcada por um contraste profundo entre a euforia esportiva e a tensão social.

No lendário Estádio Azteca, em Cidade do México, a equipe da casa confirmou todo o favoritismo depositado sobre ela ao vencer a África do Sul por 2 a 0. O jogo começou com uma pressão asfixiante dos donos da casa, que não deram espaço para que os visitantes se acomodassem.

O primeiro gol surgiu logo aos nove minutos, fruto de uma recuperação inteligente do volante Lira, que desarmou Sithole e abriu caminho para que Quiñones, o colombiano naturalizado, finalizasse com precisão entre as pernas do goleiro Williams. A torcida explodiu em alegria, transformando a arena em um caldeirão de emoções, enquanto o time mexicano continuava a dominar as ações, desperdiçando diversas oportunidades claras que poderiam ter ampliado a vantagem ainda na etapa inicial.

Enquanto a festa acontecia dentro das arquibancadas, o cenário externo ao estádio era de completo caos e conflito. Centenas de manifestantes se reuniram para protestar contra a gestão da presidente Claudia Sheinbaum, expressando indignação através de gritos por melhores salários e exigindo investigações mais rigorosas sobre a violência perpetrada pelos cartéis do narcotráfico, que assolam diversas regiões do país. O clima tornou-se hostil, resultando em confrontos diretos entre cidadãos e as forças policiais, com relatos de repressão e tensão crescente.

Curiosamente, a chefe de Estado optou por não comparecer ao evento, assistindo à partida através de um telão em um complexo esportivo situado nos subúrbios da capital. Essa manobra foi interpretada como uma tentativa de evitar confrontos diretos e, ao mesmo tempo, sinalizar uma suposta empatia com a população que não conseguiu adquirir ingressos para o espetáculo, embora a oposição a veja como um ato de covardia diante das demandas sociais.

No campo, a África do Sul tentou manter sua organização tática, baseando-se na sintonia de cinco jogadores que atuam juntos no Mamelodi Sundowns. A estratégia consistia em utilizar os volantes Sithole e Mokoena para dar suporte à linha de três zagueiros, buscando saídas limpas para alimentar os laterais Mudau e Modiba.

No entanto, a marcação agressiva de Javier Aguirre neutralizou essas tentativas. A frustração do técnico mexicano era evidente a cada chance perdida, mas o jogo mudou drasticamente aos cinco minutos do segundo tempo. Sithole, em uma tentativa desesperada de interromper um avanço de Brian Gutierrez, cometeu uma falta grave na entrada da área, sendo expulso por ser o último homem.

A superioridade numérica permitiu que Aguirre arriscasse a entrada de jovens talentos, como Gilberto Mora, de apenas 17 anos, injetando novo vigor ao ataque. O golpe final veio através do veterano Raul Jiménez, que aos 35 anos provou sua importância para a equipe ao escorar de cabeça um cruzamento preciso, selando o placar em 2 a 0.

A partida ainda reservou momentos de alta dramaticidade, com a expulsão do meia sul-africano Zwane após uma cotovelada analisada pelo VAR e conduzida pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio. O encerramento do jogo quase teve um tom diferente quando o zagueiro César Montes, do México, recebeu um cartão vermelho direto aos 47 minutos do segundo tempo por uma entrada dura. A decisão rigorosa do juiz brasileiro devolveu momentaneamente a esperança aos sul-africanos, que se lançaram ao ataque nos instantes finais.

Contudo, a defesa mexicana resistiu bravamente, garantindo os três primeiros pontos na competição e confirmando a força do México em seus domínios, apesar das sombras políticas que pairaram sobre a celebração





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