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México vence África do Sul na estreia da Copa de 2026 em noite de gols e protestos no Azteca

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México vence África do Sul na estreia da Copa de 2026 em noite de gols e protestos no Azteca
MéxicoÁfrica Do SulCopa Do Mundo 2026
📆6/11/2026 10:52 PM
📰JornalOGlobo
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México bate África do Sul por 2 a 0 na abertura da Copa do Mundo de 2026, com gols de Quiñones e Jiménez. Partida teve protestos fora do estádio e presidente Sheinbaum assistindo de telão.

O México confirmou seu favoritismo na estreia da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a África do Sul por 2 a 0 no Estádio Azteca , em uma noite que combinou futebol vibrante e protestos fora do estádio.

Os gols foram marcados por Julián Quiñones, aos nove minutos do primeiro tempo, e Raúl Jiménez, aos cinco da etapa complementar. A partida, realizada em um Azteca lotado com mais de 80 mil torcedores, foi marcada por uma atuação dominante dos mexicanos, que criaram inúmeras chances e só não golearam por falhas na finalização.

Enquanto a torcida vibrava com a vitória, do lado de fora do estádio, dezenas de manifestantes entraram em confronto com a polícia, protestando contra salários baixos e a violência dos cartéis de narcotráfico. A presidente Claudia Sheinbaum optou por assistir ao jogo em um telão instalado em um complexo esportivo no subúrbio da capital, buscando se aproximar dos torcedores que não conseguiram ingressos.

A vitória representa a melhor estreia do México em Copas disputadas em casa, superando o empate sem gols contra a África do Sul na abertura de 2010. O México começou pressionando a saída de bola sul-africana, especialmente o volante Sithole, que foi presa fácil para a marcação. Aos nove minutos, Lira roubou a bola de Sithole e a entregou para Quiñones, que chutou entre as pernas do goleiro Williams para abrir o placar.

A África do Sul tentava explorar passes em profundidade para os laterais Mudau e Modiba, mas o México continuava perigoso nos contra-ataques. Apesar de várias chances perdidas, o México ampliou logo no início do segundo tempo, após a expulsão de Sithole por falta como último homem em Gutierrez. Jiménez, de cabeça, escorou cruzamento perfeito e fez 2 a 0.

A África do Sul ainda perdeu Zwane por cotovelada e o México teve César Montes expulso por falta dura no meio de campo. Mesmo assim, o resultado não foi ameaçado. O técnico mexicano Javier Aguirre, que também comandou a seleção no empate contra os sul-africanos em 2010, comemorou a vitória, mas pediu mais eficiência nas próximas partidas. A seleção mexicana agora lidera o Grupo A e busca confirmar a classificação para as oitavas de final.

O jogo foi um termômetro para a torcida azteca, que apoiou incondicionalmente e se prepara para os próximos desafios. A África do Sul, por sua vez, precisa se recuperar para manter esperanças de avançar. A derrota escancarou as dificuldades ofensivas da equipe, que não conseguiu criar chances claras contra a sólida defesa mexicana. O destaque individual ficou para Quiñones, que além do gol, acertou a trave e foi constante dor de cabeça para a defesa adversária.

Jiménez, aos 35 anos, mostrou que ainda tem faro de gol e importância tática. O México demonstrou que está preparado para ir longe no torneio, mas precisa corrigir a pontaria para não sofrer em jogos mais equilibrados. O estádio Azteca testemunhou uma noite de futebol e política, com os protestos reforçando as tensões sociais do país. Apesar disso, o foco está no Mundial, e a seleção mexicana deu o primeiro passo com autoridade

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México África Do Sul Copa Do Mundo 2026 Estádio Azteca Protestos

 

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