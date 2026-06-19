México vence Coreia do Sul por 1 a 0 com gol de Luis Romo em partida equilibrada

Resumo da partida entre México e Coreia do Sul, com destaque para o gol de Luis Romo e as oportunidades perdidas por ambas as equipes.
A partida entre México e Coreia do Sul terminou sem gols no primeiro tempo, com ambas as equipes criando oportunidades claras de gol. No início da segunda etapa, Luis Romo abriu o placar para o México com uma finalização de pé direito do meio da área, após assistência de Julián Quiñones com um cruzamento.
A equipe mexicana continuou pressionando, com Raúl Jiménez finalizando de cabeça no meio da área, mas a defesa sul-coreana conseguiu bloquear. Jesús Gallardo perdeu uma chance clara ao finalizar com o pé esquerdo de um ângulo difícil, após passe de Brian Gutiérrez. Do lado sul-coreano, Lee Kang-In buscou o gol com uma finalização de pé direito de fora da área, contando com assistência de Son Heung-Min, mas também teve o chute bloqueado.
Seol Young-Woo desperdiçou uma oportunidade ao finalizar de pé esquerdo de um ângulo complicado. O jogo foi marcado por várias infrações, com faltas cometidas por Érik Lira e Lee Han-Beom, além de múltiplos impedimentos marcados para ambas as seleções, incluindo jogadas envolvendo Hwang In-Beom, Seol Young-Woo, Lee Kang-In, Lee Jae-Sung, Raúl Rangel e Roberto Alvarado.
Apesar das investidas, o placar se manteve 1 a 0 para o México até o apito final, refletindo um confronto equilibrado, mas com predominância mexicana no segundo tempo
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