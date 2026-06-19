México vence Coreia do Sul e garante classificação antecipada às oitavas da Copa de 2026

A seleção mexicana derrotou a Coreia do Sul por 1 a 0 no Estádio Akron, em Guadalajara, e garantiu a primeira vaga no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 como país-sede, com gol de Luis Romo após falha do goleiro Kim Seung-gyu.

O México venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, 18 de junho, no Estádio Akron , em Guadalajara , garantindo assim a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, da qual é um dos países-sede.

O gol da vitória, marcado pelo meio-campista Luis Romo, foi decisivo e contou com uma falha do goleiro sul-coreano Kim Seung-gyu, que não conseguiu segurar a bola em uma tentativa de defesa. Este resultado assegura a presença do México na próxima fase, tornando-se a primeira nação anfitriã a garantir vaga no mata-mata do torneio.

A seleção mexicana, em sua 18ª participação em Copas do Mundo, já supera a campanha adquirida na edição de 2022 no Catar, quando foi eliminada ainda na fase de grupos. Seus melhores desempenhos históricos foram alcançados em 1970 e 1986, quando o país avançou até as quartas de final. A Coreia do Sul, por outro lado, ainda mantém chances de classificação e jogará sua próxima partida contra a África do Sul, em Monterrey, no mesmo horário e data.

A partida teve um início equilibrado, com a Coreia do Sul criando uma boa oportunidade aos 16 minutos, quando Son Heung-min avançou em velocidade e finalizou por cobertura, com o zagueiro Edson Álvarez realizando um salvamento crucial quase na linha do gol. Logo em seguida, os mexicanos responderam com uma cabeçada de Julián Quiñones, defendida com segurança por Kim Seung-gyu.

Ao longo do primeiro tempo, as duas equipes buscaram o ataque, mas foi no segundo tempo que o México conseguiu abrir o placar. Após sofrer vaias da torcida no intervalo, a seleção anfitriã voltou mais ofensiva. Aos quatro minutos da segunda etapa, Jesús Gallardo invadiu a área e finalizou para fora. Posteriormente, em um lance de escanteio ou cruzamento, o goleiro sul-coreano falhou novamente, permitindo que Luis Romo empurrasse a bola para o gol vazio.

O México quase ampliou sua vantagem aos 30 minutos, quando Raúl Jiménez recebeu passe de Quiñones e finalizou para uma defesa espetacular de Kim Seung-gyu. A Coreia do Sul tentou reagir com chutes de longa distância, como o de Lee Kang-in, que passou por cima do gol, e depois com jogadas aéreas, mas o goleiro mexicano Raúl 'Tala' Rangel, que substituiu o titular lesionado, realizou defesas importantes, incluindo um milagre em um cabeçio de Cho Gue-sung.

O meio-campista Obed Vargas, que entrou no decorrer da partida, também obrigou o goleiro sul-coreano a uma grande intervenção em um chute de fora da área. A vitória consolida o México como líder do seu grupo e celebra o avanço histórico para a próxima fase diante de seu público. A partida demonstrou a resiliência da seleção mexicana, que soube superar os vaios da torcida no primeiro tempo e conquistou o resultado com determinação no segundo.

Agora, a torcida mexicana volta a sonhar com uma campanha superior à de 2022, mirando repetir as boas campanhas das quartas de final de 1970 e 1986





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