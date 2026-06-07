México tenta novo recorde de maior ola do mundo antes da Copa de 2026

Autoridades mexicanas afirmam que o país estabeleceu um novo recorde de maior ola do mundo, reforçando a tradição que se tornou símbolo da paixão pelo futebol e da cultura nacional, com milhares de pessoas sincronizadas no Paseo de la Reforma.

Muitos países podem reivindicar o título de mais apaixonados pelo futebol, mas apenas o México é reconhecido globalmente por popularizar um dos rituais mais queridos do esporte: a ola.

Cerca de 40 anos depois de o México ter tornado o movimento famoso na Copa do Mundo de 1986, autoridades locais afirmam que o país acaba de estabelecer um novo recorde de "a maior ola do mundo", dias antes do início da Copa do Mundo de 2026. Após múltiplos ensaios no sábado, milhares de pessoas se moveram em sincronia ao longo de um longo trecho do Paseo de la Reforma, na Cidade do México, por vários minutos.

A CNN entrou em contato com o Guinness World Records para confirmação. A ola é um dos vários rituais que se tornaram sinônimos da cultura futebolística do México e provavelmente fará parte da experiência das dezenas de milhares de visitantes estrangeiros que devem comparecer às 13 partidas disputadas no México. No México, dizem os torcedores, o futebol parece mais uma celebração do que uma competição.

"É como quando você dá uma festa em casa e convida seus amigos. Agora é a nossa vez de ser os anfitriões", disse Christian, que assistiu a um amistoso entre México e Sérvia em Toluca na quinta-feira. Tambores, buzinas e música cumbia - um gênero dançante caracterizado por metais potentes e acordeões - tocaram sem parar, transformando efetivamente a arena em uma enorme boate com gritos de "Olé, Olé, Olé". Naturalmente, olas mexicanas percorreram as arquibancadas.

Embora os EUA e o Canadá também sediem o torneio deste ano, veja a seguir um olhar mais atento sobre algumas das tradições que prometem fazer do México a alma da festa. A "Ola Mexicana" - Um ritual realizado em eventos esportivos ao redor do mundo hoje, a ola deve grande parte de sua fama ao México, mesmo que talvez não tenha sido inventada aqui.

A origem exata da ola é disputada, mas muitos acreditam que ela surgiu nos EUA no final dos anos 1970 ou início dos anos 1980 e se espalhou pela América do Norte. Alguns anos depois, os torcedores no México ajudaram a popularizá-la em escala global ao realizá-la durante a Copa do Mundo de 1986.

Foi quando milhões de espectadores internacionais foram expostos a ela pela primeira vez, e por isso muitos fora da América do Norte a chamam de "Ola Mexicana". O México passou a abraçar tanto esse ritual que alguns mexicanos o consideram um símbolo de sua cultura. Fernando Vizcaíno, especialista em nacionalismo mexicano, afirma que quando os mexicanos fazem a ola, eles incorporam coletivamente seu país.

"Não há bola ali, os (torcedores) não estão em campo, às vezes não há gol e, estritamente falando, não há jogadores envolvidos. No entanto, esse movimento, essa ola, essa ondulação sucessiva representa o México", disse Vizcaíno, pesquisador da Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). O departamento de turismo da Cidade do México afirma que a ola mudou a forma como os esportes são vivenciados e se tornou "um símbolo universal de alegria, fraternidade e euforia".

Música, cânticos e barulho Essa sensação de alegria também é resultado da atmosfera de show que reina nos estádios de futebol do México. Cânticos, torcidas e músicas são sinônimos de partidas de futebol no mundo inteiro, mas os que se ouvem no México são estrondosos, viscerais e constantes.

"Acredite em mim, com qualquer gênero musical, as pessoas imediatamente começam a festejar", disse Gabriela, coordenadora de operações em uma loja de autopeças que vendia mercadorias do lado de fora do principal estádio de Toluca na quinta-feira. "Quer dizer, especialmente com banda, corridos, grupera", acrescentou ela, citando outros gêneros musicais mexicanos.

Frequentemente misturados ao ritmo estão instrumentos de barulho como matracas - objetos de madeira em forma de bandeiras que produzem um forte som de estalo quando girados - e cornetas de plástico chamadas cornetas, que os torcedores usam para manter as partidas animadas do início ao fim. Embora esses instrumentos possam ser ouvidos em alto volume nas ruas, eles foram proibidos na Copa do Mundo deste ano no México para evitar barulho excessivo.

As autoridades mexicanas já expressaram anteriormente o temor de que possam ser usados como armas por torcedores desordeiros. Popularizado por um comercial de cerveja durante a Copa do Mundo de 1986, ele é usado para incentivar as equipes com suas sílabas repetitivas (embora sem sentido) e seu final animado. Mas nem todos os cânticos são comemorativos.

A FIFA já impôs multas à Federação Mexicana de Futebol pelo uso de insultos e cânticos ofensivos, e a federação lançou campanhas publicitárias para tentar contê-los.

"Sem dúvida, tem uma conotação machista, que se refere, por um lado, à reiteração do enraizamento da masculinidade tradicional, o que é muito característico da maioria da cultura mexicana", disse Vizcaíno, da UNAM





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