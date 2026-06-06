México monitora dois sistemas de baixa pressão no Pacífico e enfrenta chuvas intensas em múltiplas regiões

Autoridades mexicanas acompanham sistemas de baixa pressão com potencial ciclônico no Pacífico, que geram chuvas fortes a muito fortes em grande parte do país. Medidas preventivas são implementadas em comunidades vulneráveis, enquanto onda de calor persiste em várias regiões. Confira detalhes das previsões e ações de proteção civil.

O governo do México está monitorando dois sistemas de baixa pressão no Pacífico com alta probabilidade de desenvolvimento ciclônico, que estão aumentando a umidade sobre o território e provocando chuvas intensas em diversas regiões do país.

A Coordenação Nacional de Proteção Civil (CNPC) informou, neste sábado, que as chuvas de forte a muito forte intensidade devem persistir ao longo do dia em estados das regiões norte, oeste, centro, leste, sul e sudeste. As precipitações mais severas são esperadas no norte de Oaxaca, na costa de Guerrero, áreas do norte, leste e sudeste de Puebla, norte e centro de Veracruz e centro e sul de Chiapas.

O Serviço Meteorológico Nacional (SMN) explicou que as condições são provocadas pela combinação de uma área de baixa pressão em níveis médios e altos da atmosfera, sistemas de baixa pressão no interior, instabilidade atmosférica e grande volume de umidade. Além disso, outro sistema sobre a Península de Yucatán, associado à umidade do Caribe, deve causar chuvas e pancadas isoladas naquela região.

Como medida preventiva, equipes da CNPC realizam visitas de monitoramento em comunidades vulneráveis da costa de Oaxaca, incluindo identificação de áreas de risco, emissão de alertas, preparação de abrigos temporários e limpeza de sistemas de drenagem, valas e leitos de rios para reduzir o risco de enchentes. Paralelamente, o SMN prevê a manutenção de temperaturas elevadas em grande parte do país, com onda de calor afetando áreas do sudoeste de Chihuahua, noroeste de Durango, centro e sul de Sinaloa, norte e sudoeste de Nayarit, partes de Jalisco, e regiões de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Chiapas.

Uma nova onda de calor deve começar a atingir o leste de Sonora. Em relação à temporada de ciclones de 2026, as autoridades mexicanas estimam a formação de até 36 sistemas nomeados nos oceanos Pacífico e Atlântico, sendo entre 18 e 21 no Pacífico e 11 a 15 no Atlântico, com sete podendo atingir categorias 3, 4 ou 5 na escala de furacões. Essas projeções foram divulgadas pelo governo no fim de abril.

As autoridades reforçam a necessidade de a população manter medidas de prevenção e acompanhar os alertas oficiais, diante da combinação de chuvas intensas e altas temperaturas que podem ampliar riscos de desastres





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