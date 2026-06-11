Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

México Estreia com Vitória Dominante sobre África do Sul na Copa do Mundo de 2026

Esportes News

México Estreia com Vitória Dominante sobre África do Sul na Copa do Mundo de 2026
Copa Do Mundo 2026Seleção Do MéxicoEstádio Azteca
📆6/11/2026 10:22 PM
📰jornalodia
181 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 93% · Publisher: 78%

A seleção mexicana venceu a África do Sul por 2 a 0 no Estádio Azteca, marcando o início do torneio com gols de Quiñones e Raúl Jiménez em uma partida marcada por expulsões.

O mundo do futebol voltou a pulsar com a emocionante abertura da Copa do Mundo de 2026, e não poderia haver lugar mais emblemático para o pontapé inicial do que o histórico Estádio Azteca .

Em um clima de festa absoluta, com as arquibancadas lotadas e a torcida mexicana empurrando a equipe em cada lance, a seleção da casa, sob o comando técnico de Javier Aguirre, entrou em campo com a missão de honrar sua tradição e conquistar os primeiros três pontos da competição. O confronto contra a África do Sul prometia ser um desafio interessante, mas o que se viu foi a total imposição do México, que utilizou a vantagem do mando de campo para ditar o ritmo da partida desde os primeiros segundos.

A energia vibrante do público transformou o estádio em um caldeirão, pressionando os adversários e injetando confiança nos jogadores mexicanos, que demonstraram fome de vitória e organização tática superior. A superioridade mexicana manifestou-se rapidamente no placar. Logo aos nove minutos da primeira etapa, um erro crucial da defesa sul-africana abriu o caminho para a festa. O goleiro Williams, em um passe mal calculado para Sithole, permitiu que o jogador Lira realizasse um desarme preciso, deixando a bola livre para Quiñones.

Com rapidez e frieza, o atacante abriu espaço na defesa e finalizou com precisão, anotando o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026 e incendiando o Estádio Azteca. Após a vantagem inicial, o México soube administrar a posse de bola, diminuindo a intensidade para controlar o jogo, enquanto a África do Sul lutava desesperadamente para encontrar espaços e conseguir reagir.

No entanto, a organização defensiva dos anfitriões era sólida, e o jogo assumiu um tom morno, embora seguro para a seleção de Aguirre. Antes do intervalo, o México voltou a acelerar e quase ampliou a vantagem, com Quiñones acertando a trave em um lance que deixou a torcida em êxtase e a defesa adversária em pânico. A segunda metade do jogo trouxe ainda mais tensão e dramaticidade.

Logo no início, o México teve uma oportunidade clara de ampliar quando o goleiro Williams saiu mal posicionada, deixando Fidalgo em situação favorável, embora o atleta não tenha conseguido converter a chance. A situação da África do Sul tornou-se crítica quando Sithole, após cometer uma falta dura em Gutiérrez na entrada da área, foi sentenciado com o cartão vermelho pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

Com a vantagem numérica, o México intensificou a pressão e chegou ao segundo gol aos 22 minutos do segundo tempo. Após um cruzamento perfeito de Alvarado, Raúl Jiménez surgiu com precisão para cabecear a bola para as redes, selando a vitória por 2 a 0. O clima esquentou na reta final, com a intervenção do VAR levando o árbitro a expulsar Zwane por agressão.

Para completar o cenário de cartões, nos acréscimos, Montes, do México, também foi expulso após cometer uma falta em Mudau durante um contra-ataque sul-africano. Com este resultado positivo, o México inicia sua caminhada no Grupo A com confiança e moral elevada, provando que a estratégia de Javier Aguirre está surtindo efeito. A equipe agora se prepara para um duelo crucial na próxima quinta-feira, dia 18, quando enfrentará a Coreia do Sul, ainda em solo mexicano, às 22h (horário de Brasília).

Para a África do Sul, a jornada será mais árdua, precisando de uma recuperação rápida tanto física quanto psicológica para enfrentar a República Tcheca, em partida que ocorrerá nos Estados Unidos, às 13h do mesmo dia. O início do torneio mostrou que, apesar do domínio técnico do México, a disciplina em campo será um fator determinante, dado o número elevado de expulsões na partida de abertura, alertando as seleções sobre a rigidez da arbitragem neste novo ciclo mundialista

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jornalodia /  🏆 9. in BR

Copa Do Mundo 2026 Seleção Do México Estádio Azteca Futebol África Do Sul

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Técnico da África do Sul: Equipe preparada para México e vantagem de torcida na estreiaTécnico da África do Sul: Equipe preparada para México e vantagem de torcida na estreiaHugo Broos, técnico da África do Sul, disse que sua equipe está preparada para enfrentar a qualidade do México e a vantagem de jogar diante da torcida local na partida de abertura da Copa do Mundo.
Read more »

México e África do Sul se enfrentam na estreia da Copa do MundoMéxico e África do Sul se enfrentam na estreia da Copa do MundoA Copa do Mundo tem três sedes: Canadá, Estados Unidos e México. Na Cidade do México, a bola começa a rolar nesta quinta-feira (11). A seleção mexicana está em casa, no centro de alto rendimento da federação, que fica a somente 15 km de distância do estádio da abertura do Mundial, o Azteca, rebatizado pela Fifa de ‘Cidade do México’ para o período da Copa. O técnico mexicano é o mesmo daquele jogo 16 anos atrás. O jogo tem história, já que foi o duelo que abriu a competição há 16 anos.
Read more »

Antes da estreia, técnico do México provoca África do Sul: 'Eu odeio vocês'Antes da estreia, técnico do México provoca África do Sul: 'Eu odeio vocês'A estreia do México na Copa do Mundo de 2026 acontece nesta quarta-feira (11), às 16h (de Brasília), diante da África do Sul.
Read more »

México vence África do Sul na estreia da Copa de 2026 sob clima de tensão políticaMéxico vence África do Sul na estreia da Copa de 2026 sob clima de tensão políticaSeleção mexicana confirma favoritismo com vitória por 2 a 0 no Estádio Azteca, enquanto protestos populares e conflitos com a polícia marcam o entorno da arena.
Read more »



Render Time: 2026-06-12 01:24:51