México Estreia com Vitória Dominante sobre África do Sul na Copa do Mundo de 2026

A seleção mexicana venceu a África do Sul por 2 a 0 no Estádio Azteca, marcando o início do torneio com gols de Quiñones e Raúl Jiménez em uma partida marcada por expulsões.

O mundo do futebol voltou a pulsar com a emocionante abertura da Copa do Mundo de 2026, e não poderia haver lugar mais emblemático para o pontapé inicial do que o histórico Estádio Azteca .

Em um clima de festa absoluta, com as arquibancadas lotadas e a torcida mexicana empurrando a equipe em cada lance, a seleção da casa, sob o comando técnico de Javier Aguirre, entrou em campo com a missão de honrar sua tradição e conquistar os primeiros três pontos da competição. O confronto contra a África do Sul prometia ser um desafio interessante, mas o que se viu foi a total imposição do México, que utilizou a vantagem do mando de campo para ditar o ritmo da partida desde os primeiros segundos.

A energia vibrante do público transformou o estádio em um caldeirão, pressionando os adversários e injetando confiança nos jogadores mexicanos, que demonstraram fome de vitória e organização tática superior. A superioridade mexicana manifestou-se rapidamente no placar. Logo aos nove minutos da primeira etapa, um erro crucial da defesa sul-africana abriu o caminho para a festa. O goleiro Williams, em um passe mal calculado para Sithole, permitiu que o jogador Lira realizasse um desarme preciso, deixando a bola livre para Quiñones.

Com rapidez e frieza, o atacante abriu espaço na defesa e finalizou com precisão, anotando o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026 e incendiando o Estádio Azteca. Após a vantagem inicial, o México soube administrar a posse de bola, diminuindo a intensidade para controlar o jogo, enquanto a África do Sul lutava desesperadamente para encontrar espaços e conseguir reagir.

No entanto, a organização defensiva dos anfitriões era sólida, e o jogo assumiu um tom morno, embora seguro para a seleção de Aguirre. Antes do intervalo, o México voltou a acelerar e quase ampliou a vantagem, com Quiñones acertando a trave em um lance que deixou a torcida em êxtase e a defesa adversária em pânico. A segunda metade do jogo trouxe ainda mais tensão e dramaticidade.

Logo no início, o México teve uma oportunidade clara de ampliar quando o goleiro Williams saiu mal posicionada, deixando Fidalgo em situação favorável, embora o atleta não tenha conseguido converter a chance. A situação da África do Sul tornou-se crítica quando Sithole, após cometer uma falta dura em Gutiérrez na entrada da área, foi sentenciado com o cartão vermelho pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

Com a vantagem numérica, o México intensificou a pressão e chegou ao segundo gol aos 22 minutos do segundo tempo. Após um cruzamento perfeito de Alvarado, Raúl Jiménez surgiu com precisão para cabecear a bola para as redes, selando a vitória por 2 a 0. O clima esquentou na reta final, com a intervenção do VAR levando o árbitro a expulsar Zwane por agressão.

Para completar o cenário de cartões, nos acréscimos, Montes, do México, também foi expulso após cometer uma falta em Mudau durante um contra-ataque sul-africano. Com este resultado positivo, o México inicia sua caminhada no Grupo A com confiança e moral elevada, provando que a estratégia de Javier Aguirre está surtindo efeito. A equipe agora se prepara para um duelo crucial na próxima quinta-feira, dia 18, quando enfrentará a Coreia do Sul, ainda em solo mexicano, às 22h (horário de Brasília).

Para a África do Sul, a jornada será mais árdua, precisando de uma recuperação rápida tanto física quanto psicológica para enfrentar a República Tcheca, em partida que ocorrerá nos Estados Unidos, às 13h do mesmo dia. O início do torneio mostrou que, apesar do domínio técnico do México, a disciplina em campo será um fator determinante, dado o número elevado de expulsões na partida de abertura, alertando as seleções sobre a rigidez da arbitragem neste novo ciclo mundialista





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