México e Espanha em Rumo à Reconciliação: Desacordos Históricos Superados em Barcelona

O encontro entre Pedro Sánchez e Claudia Sheinbaum em Barcelona marca um ponto de virada nas relações bilaterais entre México e Espanha, superando sete anos de tensões diplomáticas relacionadas à Conquista e abrindo caminho para uma nova era de cooperação.

México e Espanha deram um passo decisivo rumo à reconciliação . Após sete anos de tensões e estagnação na relação bilateral, Pedro Sánchez e Claudia Sheinbaum se encontraram neste sábado pela primeira vez na IV Reunião em Defesa pela Democracia, em Barcelona, e praticamente deram por superada a paralisia política pelas diferenças sobre os abusos cometidos durante a Conquista.

'Não há crise diplomática. Nunca a houve', afirmou Sheinbaum logo ao chegar à reunião, o primeiro encontro de alto nível entre as autoridades de ambos os países desde 2018. As declarações da mandatária mexicana deram o tom para o resto do dia, no qual ambos os líderes trocaram gestos para se aproximar e deixar claro que a prioridade é olhar para frente e superar os desacordos. 'Compartilhamos uma grande sintonia sobre como continuar estreitando nossos laços culturais, econômicos e sociais tão especiais', relatou Sánchez nas redes sociais.

Durante o encontro, Sheinbaum propôs que o México seja a sede da próxima cúpula progressista prevista para 2027, uma oferta que seu homólogo espanhol agradeceu e anunciou logo depois como um fato, qualificando-a como 'uma grande notícia'.

O momento que confirmou o degelo ocorreu durante a recepção da cúpula. Até então, prevaleciam várias incógnitas sobre o primeiro encontro entre os mandatários, especialmente devido à moderação e cautela que predominaram nos dias que antecederam a reunião. Sheinbaum fez poucas declarações após pousar no aeroporto de El Prat na noite de sexta-feira e divulgou apenas dois dias antes da viagem que teria uma reunião bilateral com Sánchez, embora sem um pronunciamento conjunto. As dúvidas se dissiparam assim que o primeiro aperto de mãos ocorreu. Os presidentes esboçaram sorrisos diante das câmeras e se agradeceram mutuamente pelo encontro.

'Falamos sobre o quão importante é para o México o reconhecimento do que foi a Conquista, a chegada dos espanhóis', detalhou Sheinbaum ao final da reunião bilateral realizada a portas fechadas nas margens da cúpula diplomática. A mandatária ressaltou que os dois países continuarão trabalhando no reconhecimento dos povos originários, mas deu crédito aos esforços do outro lado do Atlântico para alcançar um compromisso que ambas as partes pudessem aceitar, após o pedido de desculpas enviado pelo ex-presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a Felipe VI em março de 2019. 'Houve uma aproximação tanto do presidente quanto do próprio Rei e o importante é continuar dialogando', respondeu a líder mexicana às perguntas dos jornalistas, adiantando que esperava receber Sánchez na celebração da próxima cúpula de governos progressistas.

O trabalho diplomático para chegar a este ponto foi árduo e levou anos. López Obrador congelou os contatos políticos e decretou uma 'pausa diplomática' até que as desculpas por parte do Estado espanhol fossem concretizadas, em um conflito que inflamou os ânimos e foi capitalizado pela oposição conservadora na Espanha. A relação voltou a viver momentos difíceis depois que Sheinbaum tomou a decisão de não convidar Felipe VI para sua posse em outubro de 2024, um sinal que parecia indicar que ela não se distanciaria das posições adotadas por seu antecessor e mentor político.

A cultura serviu para começar a reconstruir algumas pontes. A Espanha foi o convidado de honra na Feira Internacional do Livro de Guadalajara de 2024. Um ano depois, foi concedido o Prêmio Princesa de Astúrias ao Museu de Antropologia do México. E também desembarcou na Espanha 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena', a maior exposição de arte pré-colombiana já apresentada fora das fronteiras mexicanas, organizada pelas autoridades de ambos os países.

Durante a inauguração da exposição em novembro passado, o ministro das Relações Exteriores espanhol, José Manuel Albares, reconheceu que o passado comum entre México e Espanha 'tem claroscuros' e que agravou os povos originários. 'Houve injustiça, justo é reconhecer e lamentar. Essa é parte de nossa história compartilhada, não podemos negá-la nem esquecê-la'.

Em março passado, foi Felipe VI quem admitiu que 'houve muitos abusos' e 'controvérsias éticas' em torno da Conquista e da colonização no território que atualmente conforma o México. 'Há coisas que, quando as estudamos, as conhecemos, você diz: 'bom, em nosso critério de hoje, com nossos valores, obviamente não podem nos fazer sentir orgulhosos', mas é preciso conhecê-lo e em seu justo contexto, não com excessivo moralismo, mas com uma análise objetiva e rigorosa', disse o Rei em uma conversa informal com o embaixador mexicano, Quirino Ordaz, após visitar a exposição de 400 obras de arte pré-colombiana





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