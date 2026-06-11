México Domina África do Sul no Estádio Azteca com Arbitragem Brasileira

Em partida marcada por expulsões e controle total do México, a seleção mexicana venceu a África do Sul no Estádio Azteca, com destaque para a atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio.

A seleção mexicana, jogando diante de sua torcida fervorosa e sob a atmosfera eletrizante do lendário Estádio Azteca, demonstrou uma superioridade técnica evidente em seu confronto contra a seleção da África do Sul.

Desde os primeiros instantes da partida, a equipe comandada pelo técnico Javier Aguirre tomou a iniciativa do jogo, empurrando os adversários para o campo de defesa e buscando brechas na organização tática dos comandados de Hugo Broos. A primeira grande oportunidade de gol surgiu logo aos quatro minutos, quando Raúl Jiménez, bem posicionado na entrada da área, aproveitou um cruzamento preciso para finalizar com força, exigindo uma intervenção espetacular do goleiro Williams, que evitou o placar imediato.

No entanto, a pressão mexicana era incessante e o primeiro gol parecia apenas uma questão de tempo, dada a fragilidade demonstrada pela zaga sul-africana na saída de bola. O momento decisivo da primeira etapa ocorreu quando a defesa da África do Sul cometeu um erro grave ao tentar distribuir a bola, permitindo que Érik Lira recuperasse a posse em zona perigosa.

Com rapidez, a bola chegou a Quiñones, que demonstrou frieza e precisão ao finalizar rasteiro, marcando o primeiro gol da Copa do Mundo e incendiando as arquibancadas do Azteca. Apesar do domínio mexicano, a equipe Bafana Bafana não ficou totalmente inerte, conseguindo criar algumas chances isoladas, como o cabeceio perigoso de Foster aos 37 minutos e uma tentativa de longa distância de Mbokazi, que assustou a defesa local.

Contudo, o México continuou a ditar o ritmo, criando novas chances claras com Raúl Jiménez e com Quiñones, que chegou a acertar a trave, evidenciando que a equipe poderia ter ampliado a vantagem ainda no primeiro tempo. A condução da partida ficou a cargo do experiente árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, que foi auxiliado por uma equipe de campo também composta por profissionais brasileiros.

A atuação de Sampaio foi objeto de análise detalhada na transmissão do SBT, onde a especialista em arbitragem Nadine Bastos elogiou a postura do juiz, considerando suas decisões positivas e coerentes com as regras do jogo. A segunda etapa começou com a manutenção do domínio mexicano, mas o cenário tornou-se mais tenso com a aplicação de cartões vermelhos.

Logo aos quatro minutos, Sithole, da África do Sul, foi expulso após cometer uma falta tática sobre Brian Gutiérrez próxima à área, resultando em inferioridade numérica para a equipe visitante. Com a vantagem numérica, o México intensificou o ataque e, aos 21 minutos, Alvarado encontrou Raúl Jiménez, que finalizou com precisão dentro da pequena área para consolidar a vitória.

A partida ainda reservou momentos de alta tensão disciplinar, culminando na expulsão do zagueiro Montes, do México, que recebeu o cartão vermelho após impedir uma chance clara de gol da África do Sul. Essa decisão, embora tenha equilibrado momentaneamente a quantidade de jogadores em campo, não foi suficiente para alterar o resultado final.

O primeiro gol de Quiñones foi fundamental para reduzir a ansiedade dos jogadores e da torcida, permitindo que a equipe mexicana jogasse com mais tranquilidade e controle tático. A vitória segura em casa serve como um impulso psicológico importante para o México na competição, enquanto a África do Sul sai do confronto com a necessidade de ajustar sua defesa e a disciplina de seus atletas para os próximos desafios do torneio





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