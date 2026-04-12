México Busca Liderazgo Regional Ante Presión de Trump y Giro a la Derecha

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, muda a estratégia de perfil discreto e intensifica laços com líderes progressistas na Europa e na América Latina em meio a um cenário político complexo.

O México enfrenta um momento crucial de balanço regional, com a instabilidade de Donald Trump no norte e um mosaico de países na América Latina com tendências cada vez mais à direita. A presidenta Claudia Sheinbaum , após avaliar a situação, decide mudar a postura de seu governo.

Os dias de discrição estratégica parecem ter chegado ao fim.<\/p>

Depois de gestos de aproximação com seus aliados ideológicos no último ano, a mandatária, que não costuma viajar e raramente se afasta de questões institucionais, fará uma visita a Barcelona para um encontro com os presidentes do Brasil, Colômbia e Espanha. O objetivo é construir uma alternativa progressista ao futuro projetado pela órbita trumpista. O México, por seu tamanho e relevância, busca reassumir um papel de destaque em um cenário mundial que clama por líderes fortes.<\/p>

A participação de Sheinbaum no evento, que reunirá mais de cem líderes mundiais, representa um ponto de virada na estratégia adotada até agora por seu governo e pelo de seu antecessor, o também esquerdista Andrés Manuel López Obrador. A presidente mexicana tem enfrentado a pressão do mandatário americano com calma e diplomacia, mas com um sucesso frágil, que não afastou completamente a ameaça de tarifas comerciais ou de intervenção militar.<\/p>

A agressão dos Estados Unidos no Irã reforça uma conclusão que, por diferentes caminhos, converge na postura da mandatária: o México deve buscar autonomia em relação a seu principal parceiro comercial e, para isso, deve procurar alternativas à tensa relação que até agora dominou totalmente as prioridades do país em sua política externa.“O México pode ficar bastante isolado na região. Creio que não aproveitamos o suficiente um contexto de muitos governos de esquerda na América Latina, e agora há uma guinada à direita muito importante”, aponta a internacionalista María José Urzúa. “Boric, que foi um dos principais impulsionadores desse grupo, não está mais”, acrescenta.<\/p>

A vitória da extrema-direita de José Antonio Kast no Chile foi um revés significativo para a esquerda na região, que em muitos momentos foi menos coordenada do que sua contraparte de direita, com Donald Trump marcando o ritmo para os executivos do sul. As eleições deste ano na Colômbia e no Brasil, com prognósticos ainda incertos, obrigam a acelerar a aliança progressista antes que seja tarde demais. “Há um esforço para aprofundar o acordo de complementação econômica com o Brasil que, dada a incerteza no outono, deveriam tentar concretizar nestes meses”, ressalta a especialista, que acredita que esse pode ter sido um fator determinante para Sheinbaum.<\/p>

A presença dos dois países com maior peso na região é uma mensagem clara ao continente em um contexto em que a mandatária mexicana, diz a especialista, tem se distanciado cada vez mais dos Estados Unidos, tanto no que se refere à crise em Cuba quanto no tratamento dos migrantes mexicanos pela ICE, a agência de imigração americana. Há algumas semanas, a chancelaria mexicana exigiu uma investigação sobre a morte de um cidadão mexicano em um centro de processamento na Califórnia.<\/p>

Pelo menos no plano discursivo, Sheinbaum tem elevado o tom nas últimas semanas.O terreno também foi preparado na frente espanhola. Os dois países vivem sua maior aproximação em sete anos após múltiplos desencontros sobre a interpretação da época da Conquista, que levaram a um congelamento incomum das relações no plano político. Graças, em grande parte, ao papel mediador da cultura e ao último gesto da Monarquia espanhola, essa situação desconfortável parece estar em sua fase final.<\/p>

A viagem de Sheinbaum a Barcelona, oito anos após a última visita de um presidente mexicano à Espanha, confirma o degelo entre os dois governos em um momento crucial para a união dos progressistas. A firmeza com que o presidente espanhol, Pedro Sánchez, se opôs ao belicismo de Trump o transformou na figura mais visível da oposição europeia ao trumpismo, chave para a própria oposição latino-americana. Em um contexto de forte alinhamento ideológico, manter a tensão com um país cujo governo é afim no fundamental parecia, acima de tudo, impraticável.<\/p>

O encontro da próxima semana também aponta para o abandono desse cenário. “A presidente deveria aproveitar esta reunião para fazer uma pequena bilateral com Pedro Sánchez. Uma conversa de corredor, uma foto, que sorriam”, observa a internacionalista Pía Taracena. “Enviaria a mensagem de que a relação se distendeu”, aponta. Os dois líderes compartilham algo mais: gozam de grande relevância e autoridade em seus entornos regionais, onde os matizes e os questionamentos internos são ofuscados pelo cargo institucional que ocupam.<\/p>





elpais_brasil / 🏆 21. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

México Claudia Sheinbaum Donald Trump América Latina Relações Internacionais

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Renato Gaúcho dá atenção especial à defesa do Vasco em semana livre antes de duelo contra o RemoTreinador busca corrigir movimentação e minimizar falhas em busca de regularidade

Read more »

Em busca do equilíbrio: frete instável volta a subir e pressiona empresasOscilações afetam planejamento de entrega, definição de rotas, negociações com transportadoras e organização de estoque

Read more »

Flamengo monitora mercado em busca de lateral-esquerdoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

O que Israel busca na guerra no LíbanoTimão domina o segundo tempo, com ótima atuação de Rodrigo Garro e gols de Kayke e Yuri Alberto, e larga bem na Libertadores

Read more »

Cruzeiro busca reação no Brasileiro com arbitragem de Copa do Mundo contra o Red Bull BragantinoCruzeiro enfrenta o Red Bull Bragantino com arbitragem definida pela CBF, incluindo Ramon Abatti Abel, árbitro da Copa do Mundo. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá início às 18h30 (de Brasília). Ingressos estão à venda.

Read more »

Teresópolis Convention participa do Encontro Regional de Turismo em Nova FriburgoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »