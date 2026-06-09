Método caseiro eficaz para desentupir chuveiros e restaurar a pressão da água

Aprenda a limpar o chuveiro com vinagre branco e outros itens caseiros, removendo o acúmulo de calcário e devolvendo a vazão ideal da água.

Se a água do seu chuveiro começou a fluir de forma irregular, com menos pressão do que o normal ou em direções diferentes, o problema pode ser o acúmulo de calcário e outros resíduos nos orifícios.

Com o tempo, os minerais presentes na água podem obstruir as saídas e afetar o funcionamento do equipamento. Felizmente, existe um truque caseiro simples que permite limpá-lo e restaurar seu desempenho em poucos passos, usando itens que você provavelmente já tem em casa: vinagre branco, água morna, um saco plástico, um elástico e uma escova de dentes velha. O primeiro passo é encher o saco plástico com uma mistura de partes iguais de vinagre branco e água morna.

Em seguida, prenda o saco ao redor do chuveiro com o elástico, de modo que os orifícios fiquem submersos na solução. Deixe agir por cerca de 30 minutos a uma hora, dependendo do nível de acúmulo. O vinagre, por ser ácido, dissolve os depósitos de calcário sem danificar a superfície, desde que não haja contato excessivo. Após o tempo de molho, retire o saco e ligue a água quente por alguns segundos para enxaguar os resíduos soltos.

Em seguida, com a escova de dentes velha, esfregue suavemente cada orifício para remover qualquer resíduo remanescente. Se o chuveiro tiver orifícios de borracha, uma esfregação leve pode ser suficiente, pois o material é macio e não retém tanto calcário. Para chuveiros com acabamentos especiais, como latão, níquel ou ouro, é importante ter cuidado: o vinagre pode danificar esses revestimentos se deixado por muito tempo. Portanto, sempre consulte as instruções do fabricante antes de aplicar qualquer produto.

Evite também o uso de água sanitária, que é desnecessária para remover minerais e pode corroer a superfície. Caso a pressão continue baixa após a limpeza, o entupimento pode estar interno. Nesse caso, desmonte o chuveiro para verificar se há um filtro ou tela interna onde os resíduos se acumulam. Essas peças podem ser limpas com água, vinagre e uma escova macia.

Manter a limpeza periódica a cada dois meses, especialmente em regiões com água dura, previne o acúmulo e prolonga a vida útil do chuveiro. Além disso, evite usar produtos abrasivos que possam riscar a superfície. Com esses cuidados simples, você economiza dinheiro e garante um banho agradável com jato forte e uniforme





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