Meteoro explodiu sobre o nordeste dos Estados Unidos, causando estrondos fortes

Um meteoro explodiu sobre o nordeste dos Estados Unidos, causando uma série de estrondos fortes na região. A Nasa informou que o meteoro não estava associado a nenhuma chuva de meteoros atualmente ativa, mas era um objeto natural e não a reentrada de detritos espaciais nem de um satélite.

Um meteoro explodiu sobre o nordeste dos Estados Unidos , causando uma série de estrondos ouvidos na região com uma potência equivalente a 300 toneladas de TNT.

A bola de fogo se desintegrou sobre o nordeste de Massachusetts e o sudeste de New Hampshire às 14h06 locais (15h06 de Brasília). A Nasa informou que o meteoro não estava associado a nenhuma chuva de meteoros atualmente ativa, mas era um objeto natural e não a reentrada de detritos espaciais nem de um satélite. A energia liberada na desintegração do meteoro foi equivalente a cerca de 300 toneladas de TNT, o que explica os fortes estrondos ouvidos na região.

Moradores da região ficaram alarmados com os ruídos inesperados e usuários nas redes sociais relataram que eles foram tão intensos que algumas casas chegaram a tremer. O meteoro viajava a mais de 120 mil km por hora, a uma altitude superior a 60 km, quando se desintegrou. A explosão do meteoro foi um evento natural e não foi causado por atividades humanas.

A Nasa está estudando o evento para entender melhor o comportamento dos meteoros e como eles podem afetar a Terra. A explosão do meteoro é um lembrete da importância de estudar e monitorar os objetos que se aproximam da Terra, para evitar qualquer tipo de dano ou perigo para a humanidade. A Nasa está trabalhando em estreita colaboração com outros órgãos governamentais e instituições de pesquisa para entender melhor o comportamento dos meteoros e como eles podem afetar a Terra.

A explosão do meteoro é um evento natural e não foi causado por atividades humanas. A Nasa está estudando o evento para entender melhor o comportamento dos meteoros e como eles podem afetar a Terra. A explosão do meteoro é um lembrete da importância de estudar e monitorar os objetos que se aproximam da Terra, para evitar qualquer tipo de dano ou perigo para a humanidade





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