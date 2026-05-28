Meta lança planos premium Instagram Plus, Facebook Plus e WhatsApp Plus com recursos avançados de IA

A Meta anunciou serviços pagos globais para Instagram, Facebook e WhatsApp, oferecendo métricas detalhadas, personalização e integração de inteligência artificial, com preços a partir de US$ 2,99 por mês.
A Meta deu início à disponibilização global dos novos planos pagos para suas plataformas de redes sociais, anunciados pela diretora de produtos Naomi Gleit em um vídeo divulgado em seu perfil no Instagram.
Segundo a executiva, a companhia está preparando uma série de serviços premium voltados tanto para usuários comuns quanto para empresas e criadores de conteúdo, incorporando funcionalidades avançadas baseadas em inteligência artificial. O Instagram Plus e o Facebook Plus trarão recursos adicionais, como métricas aprofundadas de desempenho, dados ampliados sobre visualizações de stories, maior alcance orgânico das publicações e opções avançadas de personalização de perfil, permitindo que marcas e influenciadores acompanhem de forma mais precisa o engajamento de seu público.
Já o WhatsApp Plus será focado em melhorar a experiência de uso, oferecendo ferramentas de customização como figurinhas exclusivas, toques sonoros personalizados e temas de interface, atendendo à demanda crescente por personalização em aplicativos de mensagens. Os planos premium terão preços acessíveis: US$ 3,99 por mês (cerca de R$ 20) para Instagram Plus e Facebook Plus, e US$ 2,99 mensais (aproximadamente R$ 15,70) para WhatsApp Plus.
Gleit também revelou a visão de longo prazo da empresa, que pretende unificar essas ofertas sob uma única marca - Meta One - consolidando a experiência do usuário em um ecossistema integrado. O anúncio surge em um momento de pressão dos investidores, que têm cobrado mais transparência e retorno sobre os altos investimentos da Meta em inteligência artificial.
A companhia projeta um investimento entre US$ 125 bilhões e US$ 145 bilhões para 2026, com foco principal na expansão de centros de dados capazes de suportar os modelos de IA mais avançados. Essa estratégia reflete a ambição da Meta de manter sua liderança tecnológica, ao mesmo tempo em que busca novas fontes de receita recorrente por meio dos serviços premium.
A expectativa é que a integração de IA traga melhorias significativas nas recomendações de conteúdo, na moderação automática e na personalização de anúncios, oferecendo um diferencial competitivo perante rivais como TikTok e Snap. A reação do mercado foi positiva. Logo após o comunicado, as ações da Meta subiram mais de 3% na Nasdaq, sinalizando confiança dos analistas na nova fonte de receita e na capacidade da empresa de monetizar ainda mais sua base de usuários.
Observadores apontam que a oferta de recursos avançados pode atrair tanto profissionais de marketing quanto criadores que já dependem das plataformas para gerar renda. Além disso, a possibilidade de unificar os serviços sob a marca Meta One pode simplificar a estratégia de branding e melhorar a percepção de valor pelos consumidores.
Enquanto isso, investidores aguardam os resultados dos testes iniciais dos planos premium em diferentes regiões, para avaliar se a aceitação será suficiente para compensar os custos elevados de expansão de infraestrutura e desenvolvimento de IA. Em paralelo, a política interna da Meta, que tem enfrentado críticas sobre privacidade e moderação de conteúdo, pode se beneficiar de ferramentas analíticas mais robustas, possibilitando decisões baseadas em dados mais precisos
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