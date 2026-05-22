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Meta lança aplicativo Forum, integrando grupos do Facebook e aproveitando inteligência artificial

Varejo - Notícias News

Meta lança aplicativo Forum, integrando grupos do Facebook e aproveitando inteligência artificial
MetaFacebookGrupos
📆5/22/2026 6:21 PM
📰exame
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A Meta tem trabalhado para conectar as empresas e indivíduos com interesses semelhantes em grupos de discussão no Facebook. O aplicativo Forum desafia o Reddit ao oferecer uma experiência baseada em conversas no lugar das publicações tradicionais. O aplicativo vem como um complemento para o Instagram e aspira a encantar o Reddit como espaço compartilhável entre usuários com interesses semelhantes.

O aplicativo Forum , desenvolvido pela Meta , está integrado à função Grupos do Facebook e oferece uma experiência de discussão e perguntas e respostas semelhante ao Reddit .

Por trás do lançamento do aplicativo, a meta reconhece o potencial do mercado das comunidades e grupos de discussão dentro das redes sociais. O Forum está sustentado pela estrutura de grupos do Facebook e utiliza inteligência artificial para identificar interesses dos usuários, direcionar perguntas e auxiliar na gestão de comunidades. O aplicativo já recebeu elogios pelo fato de não ser anônimo por padrão, como o Reddit, permitindo que administradores dos grupos visualizem as identidades reais dos participantes.

A Meta também revelou seu interesse em criar mais aplicativos para explorar o potencial do IA, com um foco maior em criar novos aplicativos em busca de eficiência e maior crescimento

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