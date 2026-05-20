Meta demita 8 mil funcionários para priorizar investimentos em IA

A Meta iniciou uma reestruturação para priorizar investimentos em IA, demitindo cerca de 8 mil funcionários, o que representa cerca de 10% da força total de trabalho da empresa em um momento em que o setor se depara com um pessimo momento na bolsa de NY. Os desligamentos anunciados representam cerca de 10% da força total de trabalho da empresa.

A Meta , responsável por plataforma como Facebook, Instagram e WhatsApp, iniciou uma reestruturação para priorizar investimentos em IA, demitindo cerca de 8 mil funcionários, o que representa cerca de 10% da força total de trabalho da empresa em um momento em que o setor se depara com um pessimo momento na bolsa de NY.

Ainda não se sabe se funcionários da Meta no Brasil também foram impactados. Segundo a Bloomberg, funcionários da Ásia começaram a ser notificados de demissão por volta das 4h no horário de Singapura, com trabalhadores dos Estados Unidos em seguida. A Meta planeja investir US$ 115 bilhões a US$ 135 bilhões (cerca de R$ 570 bilhões a R$ 670 bilhões) em 2026, principalmente para garantir infraestrutura para IA de chips a centros de dados





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Meta Demitindo IA Investimentos Emprego

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