O Fantástico exibiu denúncias de manipulação, ameaça e abuso sexual contra menores por parte do treinador Melqui Galvão. Vítimas relatam assédio, restrição alimentar e intimidação, enquanto a polícia investiga um possível padrão de conduta abusiva ao longo dos anos.

Mestre de jiu-jítsu é acusado de assediar sexualmente alunas adolescentes. O programa Fantástico, exibido no último domingo (3), trouxe à tona graves denúncias de manipulação, ameaça e abuso sexual contra menores de idade, que resultaram na prisão do lutador e treinador de jiu-jítsu , Melqui Galvão .

Uma das vítimas, ainda adolescente, relatou que havia acabado de ingressar na equipe quando viajou com o treinador para um torneio no exterior. Durante a viagem, segundo o relato, Melqui ofereceu um remédio para que ela 'relaxasse' antes da competição. Após tomar a substância e adormecer, a jovem afirma que acordou com o treinador tocando seu corpo.

'Ele colocou a mão dentro da minha blusa e foi a hora que eu acordei, foi o momento de eu tirar a mão dele dentro da minha blusa, mas eu fiquei com muito medo ali na hora e eu acordei num susto', afirmou. Em outra denúncia, uma ex-aluna afirmou que começou a treinar com Melqui ainda criança e que os assédios teriam começado quando ela tinha 12 anos.

Dois anos depois, segundo o depoimento, o treinador teria mantido relação sexual com ela. A vítima relata que, à época, tinha medo de denunciar.

'Ele sempre quis passar para mim que era uma situação muito normal, que ele já tinha relações com outros alunos', conta a vítima. Uma terceira vítima, também menor de idade, relatou em depoimento que não sofreu abuso sexual, mas afirmou que o treinador restringia a alimentação das atletas e sugeria concessões ou vantagens em troca de aproximações.

Segundo a polícia, após a prisão de Melqui, novas denúncias informais começaram a surgir, indicando um possível padrão de conduta semelhante ao longo dos anos.

'A gente percebe a existência de um padrão de conduta que consiste em uma aproximação inicial devido à figura de líder, de um atleta renomado. Ele ganha a confiança da vítima e da família. Aí vai escalonando as condutas até chegar aos abusos', afirmou a delegada Mariene Andrade. Os relatos também apontam que Melqui usava a condição de policial civil para intimidar e manipular as vítimas.

'Uma das vítimas mencionou que ele falou claramente que se ela fizesse a denúncia, ele saberia porque ele é policial civil', disse a delegada. De acordo com a Polícia Civil, três ex-alunas formalizaram denúncias contra o treinador. A Justiça de São Paulo autorizou a prisão temporária após identificar indícios de que ele estaria tentando atrapalhar as investigações e suprimir provas. Também foi determinada a quebra do sigilo de aparelhos celulares e dispositivos de informática ligados ao investigado.

Ele responde por crimes como importunação sexual, estupro de vulnerável, invasão de dispositivo informático e ameaça. Após a prisão, ocorrida em Manaus, onde Melqui atua como policial civil, o filho dele, Mica Galvão, publicou uma mensagem em rede social afirmando que vive um momento difícil, declarou amor pelo pai, mas defendeu que os fatos sejam investigados com seriedade e que a Justiça cumpra seu papel.

A defesa do treinador afirma que ele é inocente, diz que ainda não teve acesso completo aos materiais apresentados e ressalta que o cliente está à disposição das autoridades, aguardando o esclarecimento dos fatos. As vítimas dizem esperar que o caso resulte em punição e sirva para proteger outras jovens atletas.

'A luta mais difícil que eu já ganhei foi essa', afirmou uma das adolescentes. O podcast Isso É Fantástico está disponível no g1 e nos principais aplicativos de podcasts, trazendo grandes reportagens, investigações e histórias fascinantes em podcast com o selo de jornalismo do Fantástico: profundidade, contexto e informação. Siga, curta ou assine o Isso É Fantástico no seu tocador de podcasts favorito. Todo domingo tem um episódio novo





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