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Messi iguala recorde de vitórias na Copa do Mundo e rebate comparações com artilheiros históricos

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Messi iguala recorde de vitórias na Copa do Mundo e rebate comparações com artilheiros históricos
MessiCopa Do MundoRecordes
📆6/17/2026 4:25 AM
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Lionel Messi alcançou a marca de 17 vitórias com a Argentina na Copa do Mundo, um recorde que pertencia exclusivamente a Miroslav Klose. Além disso, o jogador comentou sobre a recente estatística de gols, minimizando a sua relevância em comparação com lendas do esporte.

Lionel Messi consolidou ainda mais o seu legado na história das Copas do Mundo ao alcançar a marca de 17 vitórias com a camisa da Argentina , ultrapassando o recorde que antes era dividido apenas com o alemão Miroslav Klose .

Esse feito ocorreu durante a partida contra a Argélia, pela segunda rodada do Grupo J, onde a Argentina busca a classificação para as eliminatórias. Com este triunfo, Messi se torna o jogador com mais vitórias na história do torneio, um feito que demonstra a sua consistência e impacto ao longo de várias edições da competição.

A conquista é particularmente significativa, pois Messi igualou e superou um recorde que parecia inatingível, pertencente a Klose, um dos maiores atacantes da história do futebol alemão e campeão mundial em 2014. O feito reforça a posição de Messi como um dos jogadores mais bem-sucedidos da Copa do Mundo, um torneio que já o viu levantar o troféu em 2022 e alcançar momentos icônicos ao longo de sua carreira.

A vitória contra a Argélia não apenas trouxe a marca histórica, mas também manteve a Argentina viva na busca por uma classificação tranquila para a próxima fase. Questionado sobre as recentes comparações estatísticas, especialmente em relação ao número de gols marcados na Copa do Mundo, onde ele se aproximou de outros artilheiros como Ronaldo e Klose, Messi foi enfático ao minimizar a importância das estatísticas.

Para ele, embora seja uma honra estar ao lado de nomes como Klose e Ronaldo, essas marcas não significam nada em relação ao seu principal objetivo, que é ajudar a Argentina a vencer.

"É uma estatística e nada mais", declarou o argentino, destacando que o que realmente importa é o desempenho da equipe e a busca pelo título mundial. Essa postura reflete o foco coletivo que sempre marcou a carreira de Messi, mesmo diante de recordes individuais impressionantes

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