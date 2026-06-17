Messi iguala recorde de gols em Copas e minimiza estatísticas: 'São só números'

Argentino chega a 16 gols em Mundiais, supera Ronaldo e empata com Klose, mas diz que marcas não são prioridade. Argentina vence a Argélia por 3 a 0 e lidera Grupo J. Destaques também para Portugal no Grupo K e a história de um artesão que faz réplicas da taça.

A Argentina venceu a Argélia por 3 a 0 nesta terça-feira (16). Lionel Messi marcou um dos gols e, com isso, chegou a 16 tentos em Copas do Mundo, empatando com o alemão Miroslav Klose como maior artilheiro da história do torneio e superando o brasileiro Ronaldo Fenômeno, que havia marcado 15.

Ao ser questionado sobre essa marca, Messi fez questão de elogiar o ídolo brasileiro.

"É uma grande honra poder competir com todos esses grandes, incluindo Ronaldo, entre os jogadores que assisti. Ele foi um dos maiores jogadores de todos os tempos", declarou.

No entanto, o argentino minimizou o feito, afirmando que, no final, "são estatísticas e nada mais".

"Embora esteja orgulhoso de competir com todos eles, não significa nada para mim. Ronaldo, dos que vi, foi um dos maiores e não é o primeiro. Então são só estatísticas", completou. A Argentina volta a campo na próxima segunda-feira (22), às 14h, para enfrentar a Áustria pela segunda rodada do Grupo J. A equipe de Messi lidera a chave com três pontos. A partida ocorreu no contexto da Copa do Mundo, onde outras seleções também se destacam.

Portugal, por exemplo, aparece como forte candidato ao título inédito no Grupo K, ao lado da Colômbia. Enquanto isso, fora de campo, histórias como a de Jarbas Meneghini, um artesão de 58 anos que reproduz a taça da Copa há mais de três décadas, mostram a paixão pelo futebol que vai além dos gramados. Ele relatou que a procura por réplicas aumentou durante o torneio e expressou sua torcida pelo hexacampeonato brasileiro.

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