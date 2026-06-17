Messi histórico: hat-trick contra Argélia o coloca no topo da artilharia das Copas

Com três gols na estreia da Argentina contra a Argélia, Lionel Messi alcança 16 gols em Mundiais e iguala o recorde de Miroslav Klose, tornando-se o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

Lionel Messi escreveu mais um capítulo memorável na história das Copas do Mundo ao marcar três gols na vitória da Argentina sobre a Argélia, na estreia do Grupo C do Mundial de 2022.

Com o hat-trick, o craque argentino alcançou a marca de 16 gols em Mundiais, igualando o recorde do alemão Miroslav Klose e tornando-se o maior artilheiro da história da competição ao lado do ex-jogador. A atuação espetacular de Messi não apenas garantiu os três pontos para a Argentina, mas também reacendeu as esperanças de uma nação inteira em busca do bicampeonato. Desde o apito inicial, Messi mostrou que estava em um dia inspirado.

Aos 20 minutos do primeiro tempo, ele recebeu um passe de Di María dentro da área, dominou com maestria e, com um chute colocado no canto esquerdo do goleiro argelino, abriu o placar. O estádio explodiu em alegria, e os argentinos já começavam a sonhar com uma noite histórica. O segundo gol veio ainda na primeira etapa, em uma cobrança de falta magistral. Messi cobrou no ângulo, sem chances para o goleiro adversário, que apenas observou a bola entrar.

Era o sexto gol de falta do argentino em Copas, um recorde absoluto. No segundo tempo, a Argélia tentou reagir, mas a defesa argentina se manteve sólida. Aos 35 minutos, o terceiro gol de Messi selou a vitória. Em uma jogada coletiva, ele tabelou com Lautaro Martínez, invadiu a área e, com a frieza de sempre, tocou na saída do goleiro.

Foi o décimo sexto gol do camisa 10 em Mundiais, o mesmo número de Klose. A torcida argentina, presente em peso no estádio, não conteve a emoção. Cantavam o nome de Messi repetidamente, enquanto o jogador erguia os braços em direção ao céu, como que agradecendo por mais um feito extraordinário. A imprensa internacional destacou a atuação histórica.

O jornal espanhol Marca estampou em sua capa: Messi histórico, em sua estreia na sexta Copa do Mundo, ele marcou um hat-trick, igualou Klose como o maior artilheiro da história das Copas e levou a Argentina à vitória contra a Argélia. Já o diário argentino Olé exaltou o hat-trick do camisa 10 e apontou que a atuação reforça as expectativas por mais uma campanha vitoriosa da Argentina no Mundial. Não é apenas um jogador, é um símbolo, escreveu o jornal.

Todos nós somos Messi. A trajetória de Messi nas Copas começou em 2006, na Alemanha, quando ele marcou seu primeiro gol contra a Sérvia e Montenegro. Desde então, foram 16 gols em 20 partidas, uma média impressionante. Ele já havia ultrapassado Ronaldo Nazário, que tinha 15 gols, e agora divide o topo da lista com Klose.

A diferença é que Klose precisou de 24 jogos para alcançar a marca, enquanto Messi o fez em menos partidas. Além disso, Messi se tornou o primeiro jogador a marcar hat-tricks em duas Copas diferentes, repetindo o feito de 2018 contra a Nigéria. O feito de Messi não é apenas pessoal; ele carrega consigo as esperanças de um país que não vê a Argentina campeã desde 1986, quando Diego Maradona liderou a equipe ao título.

Agora, com Messi em sua quinta Copa, a expectativa é de que ele possa finalmente levantar o troféu. Após a partida, Messi disse em entrevista: Estou muito feliz com o hat-trick e com a vitória. Sabíamos que não seria fácil, mas conseguimos impor nosso jogo. Agora é pensar no próximo jogo.

A Argentina volta a campo na próxima semana contra a Arábia Saudita, em busca da segunda vitória no grupo. Com Messi inspirado, os argentinos sonham alto. O hat-trick contra a Argélia pode ter sido apenas o começo de uma campanha que promete ser inesquecível





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