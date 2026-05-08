Messi deixa claro que França e Espanha são suas maiores apostas para o campeonato

O craque Lionel Messi revelou em entrevista que a França e a Espanha são as favoritas para ganhar o campeonato, mesmo reconhecendo o grande número de lesões entre jogadores da França. Messi também citou a Argentina, Brasil e a Espanha, considerando seus elencos, como grandes candidatos ao título. Messi ainda não entrou com data de participação na Copa do Mundo de 2026.

O craque Lionel Messi pontuou recentemente em entrevista que a França e a Espanha são as favoritas para ganhar o campeonato. O anúncio foi feito ao conversar com o apresentador Pollo Alvarez, no YouTube.

Messi explicou que, apesar de um grande número de lesões entre jogadores, 'quando o grupo se reúne, fica provado que eles competem com garra e sempre querem vencer'. Para o craque do Inter de Miami, a Argentina chega bem na Copa e pode até sonhar com a taça.

'Temos que nos encher de esperança, como os argentinos sempre fazem sempre que há uma competição oficial, seja a Copa América ou a Copa do Mundo, mas também devemos reconhecer que, à nossa frente, acredito haver outros favoritos que chegam ao torneio em melhor momento', observou o jogador





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