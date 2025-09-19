Mesquita Fortalece Assistência Social com Capacitação da DPU

Prefeitura de Mesquita, em parceria com a Defensoria Pública da União, promove capacitação para aprimorar atendimento à população vulnerável, focando em direitos, encaminhamentos e atualização de regras de benefícios sociais.

Mesquita - A Prefeitura de Mesquita , em colaboração com a Defensoria Pública da União (DPU), promoveu uma capacitação destinada aos profissionais que atuam diretamente na rede de assistência social do município. O objetivo principal desta iniciativa é aprimorar a qualidade do atendimento oferecido à população em situação de vulnerabilidade, com foco especial na atualização sobre os direitos e os procedimentos corretos para encaminhamento aos serviços da Defensoria.

A formação foi idealizada para apresentar aos agentes municipais os serviços oferecidos pela Defensoria Pública da União, a fim de que possam conhecer e qualificar ainda mais os atendimentos prestados. A proximidade dos profissionais da Assistência Social com a população em situação de vulnerabilidade é um fator crucial, tornando-os pontes essenciais entre a Defensoria e os cidadãos. Com a atualização proporcionada pela capacitação, esses profissionais podem encaminhar as demandas de forma precisa, assegurando que os direitos dos cidadãos sejam devidamente atendidos. Erika Cristina Berte de Oliveira, gerente de Projetos da Defensoria Pública da União na Baixada Fluminense, enfatizou a relevância dessa parceria e o impacto positivo no acesso à justiça. \A capacitação abordou temas relevantes como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Programa Bolsa Família, ambos sujeitos a recentes alterações em suas regras. A troca de informações e experiências entre os participantes possibilita que as equipes municipais identifiquem situações de risco com antecedência, orientando as famílias a fim de evitar a suspensão de benefícios. Essa abordagem proativa é fundamental para garantir a segurança social e o bem-estar das famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa reflete o compromisso da Prefeitura de Mesquita e da DPU em fortalecer a rede de assistência social e em oferecer um atendimento mais eficiente e completo à população. A capacitação foi conduzida pela equipe da DPU, composta por Wilson Duarte, Leandro Nascimento e Victor Hugo do Prado. Os membros da equipe compartilharam suas experiências práticas e forneceram orientações detalhadas sobre o encaminhamento adequado das demandas. A representante da DPU ressaltou a importância de uma compreensão abrangente do núcleo familiar, destacando que, na Assistência Social, a atenção não se limita a um indivíduo isolado. A resolução de problemas enfrentados por um membro da família, como o acesso à saúde de um avô, pode impactar positivamente toda a unidade familiar. Essa abordagem fortalece a ideia de um atendimento integral e humanizado, visando o bem-estar de todos os membros da família. A capacitação visa aprimorar os conhecimentos e habilidades dos profissionais, garantindo um atendimento mais eficaz e sensível às necessidades da população. \A participação de Andrea Alves, coordenadora do CRAS Santa Terezinha e do Espaço Convive, ilustra a importância dessas capacitações para a prática diária. Andrea enfatizou que a participação nesses eventos é fundamental, pois permite uma compreensão mais profunda das regras e a transmissão precisa das informações aos usuários, especialmente aqueles com deficiência. O objetivo é garantir que os usuários da assistência social recebam informações claras e precisas sobre seus direitos e os serviços disponíveis. A iniciativa da Prefeitura de Mesquita e da DPU demonstra o compromisso em fortalecer a rede de proteção social e promover a justiça social. Ao capacitar os profissionais da assistência social, a prefeitura e a DPU investem na qualificação dos serviços oferecidos à população, garantindo que os cidadãos tenham acesso aos seus direitos de forma eficiente e humanizada. A colaboração entre a prefeitura e a Defensoria Pública da União é um exemplo de como a união de esforços pode trazer resultados positivos para a comunidade. A iniciativa reflete a importância da colaboração interinstitucional para o fortalecimento da rede de assistência social e para a promoção da justiça social. A capacitação proporcionada aos profissionais da assistência social é um investimento no futuro, pois garante que a população em situação de vulnerabilidade receba o apoio necessário para superar as dificuldades e alcançar uma vida mais digna





