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Merz afirma que relação com Trump permanece boa, apesar de críticas sobre Irã

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Merz afirma que relação com Trump permanece boa, apesar de críticas sobre Irã
Friedrich MerzDonald TrumpIrã
📆4/29/2026 11:53 AM
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O chanceler alemão, Friedrich Merz, defendeu que sua relação com Donald Trump continua sólida, mesmo após críticas do presidente americano sobre suas declarações a respeito do Irã. Merz destacou os impactos econômicos do conflito no Oriente Médio para a Europa e defendeu uma solução diplomática.

O chanceler alemão, Friedrich Merz , reafirmou nesta quarta-feira, 29, que sua relação pessoal com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , permanece sólida, apesar das recentes críticas do líder americano.

Durante uma coletiva de imprensa em Berlim, Merz destacou que, do seu ponto de vista, o diálogo entre os dois continua tão bom quanto antes. O líder alemão reiterou suas preocupações sobre a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, afirmando que a Alemanha e a Europa estão sofrendo significativamente com as consequências do conflito.

Ele citou o fechamento do Estreito de Ormuz como um exemplo direto de como a tensão impacta o fornecimento de energia e a economia europeia. Merz enfatizou que está pressionando para uma resolução pacífica do conflito, destacando a necessidade de evitar escalada e instabilidade na região. A polêmica entre Merz e Trump começou após o chanceler alemão expressar dúvidas sobre a estratégia americana no Oriente Médio.

Durante uma visita a uma escola no oeste da Alemanha, Merz afirmou que não via uma saída estratégica clara para os Estados Unidos, especialmente diante da habilidade negociadora do Irã. Ele criticou a liderança iraniana, acusando-a de humilhar os Estados Unidos, principalmente através da Guarda Revolucionária Islâmica. Em resposta, Trump atacou a Alemanha, afirmando que o país está passando por dificuldades econômicas e em outros setores.

O presidente americano também acusou Merz, sem provas, de ser complacente com o desenvolvimento de armas nucleares pelo Irã, distorcendo a posição oficial do chanceler. Merz, no entanto, já havia declarado publicamente, em 16 de abril, seu apoio ao encerramento do programa nuclear militar iraniano. A Alemanha, como membro da Otan, autorizou o uso de bases militares americanas em seu território para operações relacionadas ao conflito.

No entanto, Merz tem sido crítico em relação à abordagem dos Estados Unidos, defendendo uma solução diplomática para evitar maiores repercussões na economia global. A tensão entre os dois líderes reflete as divergências estratégicas entre a Europa e os Estados Unidos no que diz respeito ao Oriente Médio. Enquanto Trump defende uma postura mais dura contra o Irã, Merz busca evitar uma escalada que poderia agravar a crise energética e econômica na Europa.

A relação entre os dois países continua complexa, com interesses geopolíticos e econômicos em jogo, enquanto o mundo observa como o conflito no Oriente Médio evolui

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Friedrich Merz Donald Trump Irã Otan Conflito No Oriente Médio

 

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