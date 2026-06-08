Mercosul e Canadá perto de fechar acordo de livre comércio

O bloco sul-americano Mercosul está perto de fechar um acordo de livre comércio com o Canadá, mas os detalhes das seções de preferências tarifárias e regras de origem ainda precisam ser negociados.

O bloco sul-americano Mercosul está perto de fechar um acordo de livre comércio com o Canadá . Embora a maioria dos capítulos do tratado já tenha sido concluída, os detalhes das seções de preferências tarifárias e regras de origem ainda precisam ser negociados.

Esses tópicos são centrais para acordos comerciais e são classificados como 'avançados' há mais de um ano. No entanto, a barganha está sendo retardada devido ao cenário de incerteza no Oriente Médio. A próxima reunião do Mercosul está programada para este mês, onde o bloco deve destacar o avanço em frentes como o acordo Mercosul-Canadá e lançar uma nova negociação.

A décima rodada de negociações do acordo ocorreu em Toronto, no Canadá, entre os dias 25 e 29 de maio, onde os grupos técnicos discutiram temas como comércio de bens e serviços, entrada temporária de pessoas a negócios e regras de origem. O ministro de comércio internacional do Canadá, Maninder Sidhu, também se reuniu com os negociadores-chefes do Mercosul para discutir a etapa de encerramento de negociações.

A conclusão do tratado ainda não tem data certa, mas o bloco sul-americano descartou que o anúncio da conclusão aconteça até a próxima semana





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