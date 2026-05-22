Mercosul busca pacto contra feminicídio

A proposta para a criação de um pacto regional contra o feminicídio no Mercosul foi apresentada durante a reunião de ministras da Mulher do bloco. A iniciativa visa a ação coordenada entre os países do bloco, respeitando as legislações nacionais e fortalecendo políticas públicas de prevenção, proteção e resposta à violência contra mulheres e meninas.

A proposta para a criação de um pacto regional contra o feminicídio no Mercosul foi apresentada durante a reunião de ministras da Mulher do bloco.

A iniciativa, inspirada no modelo da ONU, visa a ação coordenada entre os países do bloco, respeitando as legislações nacionais e fortalecendo políticas públicas de prevenção, proteção e resposta à violência contra mulheres e meninas. O Brasil propôs a criação do pacto, que será discutido nas próximas agendas técnicas da Reunião de Ministras e Altas Autoridades da Mulher do Mercosul (RMAAM). A proposta foi acolhida pelo Uruguai, que assumirá a presidência pró-tempore do bloco.

O Paraguai também manifestou apoio à sugestão, e realizará consultas internas sobre o tema. A iniciativa visa fortalecer as políticas públicas de prevenção à violência e de garantia à vida, à segurança e aos direitos humanos das mulheres na região. O encontro desta sexta-feira também abordou temas como acesso à justiça, enfrentamento à violência digital e experiências nacionais de promoção do empoderamento econômico das mulheres.

O Brasil apresentou os resultados do Pacto Brasil contra o Feminicídio, com mais de 6,3 mil prisões de agressores, redução do prazo de análise de medidas protetivas de 16 para até três dias e monitoramento de mais de 6,5 mil mulheres por dispositivos eletrônicos.





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