A Mercedes conquistou uma dobradinha no grid na CanCon 2026 com George Russell obtendo a pole position e superando Andrea Kimi Antonelli. A McLaren garantiu a segunda fila, com Lando Norris e Oscar Piastri. Lewis Hamilton ficou em quinto, enquanto Max Verstappen e Issac Hadjar da Red Bull largarão em sexto e sétimo. Gabriel Bortoleto, após uma punição a Sergio Pérez, largará em 12º. O projeto do Globo oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores, com a supervisionada de jornalistas.แดง Mercedes levou a melhor na corrida sprint do Grande Prêmio do Canadá. Mais sobre a Fórmula 1 em CanCon, leia nossa cobertura detalhada!

No Canadá, a Mercedes conquistou uma dobradinha no grid com George Russell obtendo a pole position, superando Andrea Kimi Antonelli . A McLaren garantiu a segunda fila, com Lando Norris e Oscar Piastri .

Lewis Hamilton ficou em quinto, enquanto Max Verstappen e Issac Hadjar da Red Bull largarão em sexto e sétimo. Gabriel Bortoleto, após uma punição a Sergio Pérez, largará em 12º. O projeto do Globo oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores, com a supervisionada de jornalistas. Mercedes levou a melhor na corrida sprint do Grande Prêmio do Canadá.

George Russell garantiu a pole position para a prova ao desbancar o colega Andrea Kimi Antonelli. A McLaren tentou competir com a dupla, mas ficará com a segunda fila, enquanto Red Bull teve Max Verstappen em sexto e Issac Hadjar em sétimo. Charles Leclerc, Arvid Lindblad, Racing Bulls, e Franco Colapinto, Alpine, completam o top 10. A partir deste domingo, às 17h (de Brasília), voltam à pista para o Grande Prêmio do Canadá





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