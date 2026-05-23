Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Mercados F1 na CanCon: Mercedes fica na frente em corrida sprint, Russell conquista pole, Vandoorne em 프카 한스멜도토스 밥

Sports News

Mercados F1 na CanCon: Mercedes fica na frente em corrida sprint, Russell conquista pole, Vandoorne em 프카 한스멜도토스 밥
Fórmula 1Grand Prêmio Do CanadáCancon
📆5/23/2026 10:19 PM
📰JornalOGlobo
41 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 58% · Publisher: 94%

A Mercedes conquistou uma dobradinha no grid na CanCon 2026 com George Russell obtendo a pole position e superando Andrea Kimi Antonelli. A McLaren garantiu a segunda fila, com Lando Norris e Oscar Piastri. Lewis Hamilton ficou em quinto, enquanto Max Verstappen e Issac Hadjar da Red Bull largarão em sexto e sétimo. Gabriel Bortoleto, após uma punição a Sergio Pérez, largará em 12º. O projeto do Globo oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores, com a supervisionada de jornalistas.แดง Mercedes levou a melhor na corrida sprint do Grande Prêmio do Canadá. Mais sobre a Fórmula 1 em CanCon, leia nossa cobertura detalhada!

No Canadá, a Mercedes conquistou uma dobradinha no grid com George Russell obtendo a pole position, superando Andrea Kimi Antonelli . A McLaren garantiu a segunda fila, com Lando Norris e Oscar Piastri .

Lewis Hamilton ficou em quinto, enquanto Max Verstappen e Issac Hadjar da Red Bull largarão em sexto e sétimo. Gabriel Bortoleto, após uma punição a Sergio Pérez, largará em 12º. O projeto do Globo oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores, com a supervisionada de jornalistas. Mercedes levou a melhor na corrida sprint do Grande Prêmio do Canadá.

George Russell garantiu a pole position para a prova ao desbancar o colega Andrea Kimi Antonelli. A McLaren tentou competir com a dupla, mas ficará com a segunda fila, enquanto Red Bull teve Max Verstappen em sexto e Issac Hadjar em sétimo. Charles Leclerc, Arvid Lindblad, Racing Bulls, e Franco Colapinto, Alpine, completam o top 10. A partir deste domingo, às 17h (de Brasília), voltam à pista para o Grande Prêmio do Canadá

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

Fórmula 1 Grand Prêmio Do Canadá Cancon Mercedes George Russell Andrea Kimi Antonelli Lando Norris Oscar Piastri Sergio Pérez Sirmais Online Intelligência Artificial

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PIB da Alemanha, confiança nos EUA e impasse Irã-EUA: o que move os mercadosPIB da Alemanha, confiança nos EUA e impasse Irã-EUA: o que move os mercadosMercado acompanha dados de atividade e consumo na Europa e nos EUA, além de discursos de autoridades do BCE e do Fed
Read more »

Bloco de ações de tecnologia recua de novo, impulsionando mercados globaisBloco de ações de tecnologia recua de novo, impulsionando mercados globaisApesar das incertezas devido à negociação de paz entre os Estados Unidos e o Irã, o movimento positivo alcançou a Europa e a Ásia, com destaque para as bolsas japonesas e o índice europeu Stoxx 600.
Read more »

GP do Canadá de F1: Russell faz a pole da sprint em dobradinha da MercedesGP do Canadá de F1: Russell faz a pole da sprint em dobradinha da MercedesPiloto da britânico irá largar na primeira posição da disputa que acontece neste sábado (23), às 13h (de Brasília)
Read more »

STF mantém decisão de Dino que destina à CVM taxa de fiscalização dos mercados | BrasilSTF mantém decisão de Dino que destina à CVM taxa de fiscalização dos mercados | BrasilCerca de 70% da arrecadação da taxa deverá ficar com a reguladora
Read more »



Render Time: 2026-05-24 01:19:00