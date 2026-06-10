Mercados asiáticos têm dia de fortes perdas com pânem setor de tecnologia e IA

Principais bolsas da Ásia fecham em queda acentuada pressionadas por ações de tecnologia e semicondutores; Kospi lidera perdas e SoftBank recua quase 8%; Austrália fica de fora da tendência negativa.

Os mercados asiáticos fecharam em queda acentuada nesta segunda-feira, liderados pelo índice sul-coreano Kospi , que desabou 4,52% em Seul, atingindo 7.730,82 pontos, após ter disparado no pregão anterior.

As gigantes de semicondutores Samsung Electronics e SK Hynix foram fortemente pressionadas, com tombos de 6% e 7,5%, respectivamente. Em Tóquio, o Nikkei recuou 1,89%, para 64.179,27 pontos, com o SoftBank, empresa de tecnologia e telecomunicações com forte atuação em inteligência artificial, amargando uma queda de 8,3%.

A onda de vendas se espalhou por outras praças: em Taiwan, o Taiex caiu 3,31% (43.225,54 pontos) e, em Hong Kong, o Hang Seng cedeu 0,64% (24.407,96 pontos), ambos pressionados por ações do setor de tecnologia. Na China continental, o Xangai Composto perdeu 0,42% (3.993,23 pontos) e o Shenzhen Composto recuou 1,97% (2.688,46 pontos).

O movimento ocorre em meio a crescentes preocupações com a possível sobrevalorização de papéis ligados ao boom da inteligência artificial, setor que já havia sofrido forte correção na semana anterior, com o Nasdaq americano registrando queda superior a 4%. Paralelamente, dados econômicos da China mostraram aceleração da inflação ao produtor (PPI) para 3,9% em maio, ante 2,8% em abril, enquanto a inflação ao consumidor (CPI) manteve-se estável em 1,2%.

A despeito do tom negativo generalizado na Ásia, a bolsa da Austrália foi uma exceção e fechou no azul: o S&P/ASX 200 avançou 0,57%, para 8.653,30 pontos. Os analistas apontam que o ajuste técnico em ações de tecnologia e semicondutores, combinado com temores sobre a trajetória da demanda global e a valorização cambial, estão por trás da volatilidade observada





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