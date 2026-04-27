Mercado Imobiliário Cresce 19,3% em 12 Meses, Aponta Abrainc

Lançamentos de unidades habitacionais aumentam significativamente, impulsionados pelo Minha Casa, Minha Vida e retomada do segmento de Médio e Alto Padrão. Abrainc alerta para riscos da liberação do FGTS para pagamento de dívidas.

O mercado imobiliário brasileiro continua a demonstrar robustez e capacidade de adaptação, registrando um crescimento significativo de 19,3% no número de unidades lançadas nos doze meses encerrados em janeiro de 2026, em comparação com o período anterior.

Esses dados, divulgados pela Associação Brasileira de Incorporadoras (Abrainc) em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), sinalizam a continuidade de um ciclo de expansão, mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador. A Abrainc destaca que esse desempenho positivo é resultado de um equilíbrio notável entre os diferentes segmentos de renda que compõem o setor, com o programa Minha Casa, Minha Vida desempenhando um papel crucial como principal catalisador do crescimento.

O programa Minha Casa, Minha Vida, voltado para a população de baixa renda, apresentou um aumento expressivo de 20,8% no lançamento de novas unidades, consolidando sua posição como o motor propulsor do mercado imobiliário. Esse crescimento é impulsionado pela garantia de financiamento através do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e pela definição de taxas de juros acessíveis, o que facilita o acesso à moradia para um número maior de famílias.

Paralelamente, o segmento de Médio e Alto Padrão também exibiu sinais de recuperação, com um avanço de 11,1% no lançamento de novos projetos. Esse desempenho demonstra uma retomada estratégica na oferta, indicando que, apesar do impacto dos juros elevados, o mercado de alto padrão está se ajustando e respondendo à demanda.

Luiz França, presidente da Abrainc, enfatiza a resiliência e a maturidade do setor, ressaltando que os dados de janeiro reafirmam a capacidade do mercado de se adaptar e prosperar em diferentes contextos econômicos. Ele destaca a importância de manter a estabilidade das regras e a utilização do FGTS como pilares fundamentais para o crescimento contínuo do setor.

A alta de quase 20% nos lançamentos em um período de doze meses é interpretada como um sinal claro de confiança dos incorporadores na demanda de longo prazo e na estabilidade do ambiente regulatório. No entanto, França expressa preocupação com propostas de liberação do saldo do FGTS para o pagamento de dívidas de curto prazo, defendendo que essa medida poderia ter efeitos negativos sobre o crescimento econômico, a arrecadação de impostos e a geração de empregos no país.

Ele argumenta que o FGTS desempenha um papel vital no financiamento da construção civil e no acesso à moradia, e que desviar esses recursos para outras finalidades poderia comprometer o desenvolvimento do setor. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, confirmou que o FGTS poderá ser utilizado para abater dívidas no novo programa do governo para conter o endividamento, mas ressaltou que haverá limitações para garantir a sustentabilidade do fundo, estabelecendo um percentual máximo para o saque.

A discussão sobre o uso do FGTS e seus impactos no mercado imobiliário continua em aberto, com a Abrainc defendendo a manutenção das regras atuais e a priorização do financiamento da construção civil





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mercado Imobiliário Lançamentos Minha Casa Minha Vida FGTS Abrainc Fipe Construção Civil Juros Economia Brasileira

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Novo protocola projeto para derrubar proibição de plataformas que operam no mercado preditivo no BrasilO Conselho Monetário Nacional proibiu o mercado de preditivos, como são chamadas as plataformas que negociam apostas de um evento futuro e incerto, como indicadores econômicos, resultados esportivos, políticos ou de entretenimento

Read more »

Veja quem tem direito ao Minha Casa, Minha Vida com novas regrasPrograma habitacional amplia o público-alvo e aumenta valor máximo para o financiamento de imóveis

Read more »

Novas regras, parcerias regionais e classe média: como Lula reforça Minha Casa, Minha Vida em sua vitrine eleitoralGoverno intensifica mudanças nas regras de acesso que permitiram um salto nas contratações do programa habitacional, principalmente no Norte e no Nordeste, e destina mais recursos neste ano para alcançar também a classe média

Read more »

Niterói tem redução de mais de 80% no valor do IPTU de imóveis do programa Minha Casa, Minha VidaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Inscrições para o Minha Casa, Minha Vida vão até quinta-feira (30) em Volta RedondaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

'Minha Querida Alice': filme com Rafa Kalimann será exibido em CannesSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »