Mercado financeiro reage ao acordo entre Irã e EUA com queda do petróleo e volatilidade no Ibovespa

Investidores reagem ao cessar-fogo entre Irã e EUA com forte queda no preço do petróleo e oscilações na bolsa brasileira.

O mercado financeiro brasileiro passou por um dia de intensa volatilidade nesta quarta-feira, reagindo ao anúncio de um acordo de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos.

O preço do barril de petróleo despencou quase 5%, refletindo a expectativa de que os navios voltem a cruzar normalmente o Estreito de Ormuz, uma das rotas mais importantes para o transporte mundial da commodity. Esse movimento trouxe alívio inflacionário para diversos setores, mas também provocou uma reviravolta inesperada no Ibovespa. O dia começou otimista, com a bolsa subindo e o dólar caindo, impulsionados pela perspectiva de redução das tensões geopolíticas.

O Ibovespa disparou na abertura do pregão, mas depois a tendência se inverteu drasticamente. No fechamento, o índice registrou queda de 0,42%, destoando do bom desempenho das bolsas estrangeiras. A Bolsa de Tóquio, por exemplo, fechou em alta de quase 5%, enquanto os principais índices europeus e norte-americanos também avançaram. Já o dólar comercial subiu ao longo do dia e fechou cotado a R$ 5,06, pressionado pela fuga de capital estrangeiro.

A reviravolta no roteiro foi provocada por um personagem fundamental do mercado brasileiro: o petróleo. Com a queda do preço da commodity para US$ 83 o barril, patamar não visto desde o início do conflito, as ações das petrolíferas nacionais desabaram. A Petrobras, principal componente do Ibovespa, puxou o índice para baixo, anulando os ganhos observados em outros setores.

"O petróleo caindo traz um alívio inflacionário. Cadeia logística, transportes... Isso é muito bom. Só que, do lado que fez com que a bolsa virasse o jogo hoje na contramão, a Petrobras, acompanhando o petróleo, jogou todo o índice para baixo", explica Gustavo Trotta, sócio da Valor Investimentos.

Os economistas avaliam que este é um momento de reavaliação para os investidores. No início de 2026, o capital estrangeiro havia impulsionado a bolsa brasileira a recordes históricos, mas agora migra fortemente para as empresas de tecnologia nos Estados Unidos, atraídas pela perspectiva de juros mais baixos e inovação.

"O estrago está feito quando a gente olha a questão inflacionária e, principalmente, as expectativas de inflação. É bom o que aconteceu. É bom que, se for verdade, que acabe a guerra, que restabeleça o preço do petróleo. Mas, para o Brasil, a gente estava se beneficiando justamente do petróleo mais em alta quando se trata de mercado acionário, câmbio e também bolsa.

Isso daí a gente deve ter ainda alguma volatilidade, mas as notícias vão ser dúbias para o Brasil, sempre", afirma André Perfeito, economista-chefe da Garantia Capital. Analistas concordam que o mundo mudou durante o conflito e que alguns impactos ainda serão sentidos por bastante tempo. A queda do petróleo, embora alivie a inflação global, reduz a atratividade das ações de empresas brasileiras do setor.

Além disso, a migração de capital estrangeiro para os EUA pode enfraquecer ainda mais o real e aumentar a volatilidade cambial. Apesar do otimismo com o fim da guerra, o mercado brasileiro deve continuar enfrentando desafios, como a incerteza fiscal e a lentidão na retomada econômica.

Por outro lado, setores como transportes e logística podem se beneficiar da redução nos custos de combustíveis, gerando uma recuperação heterogênea. Com o acordo de cessar-fogo, as atenções se voltam agora para a retomada das negociações diplomáticas e para os próximos passos das potências envolvidas. No Brasil, a expectativa é de que o cenário internacional continue influenciando os ativos domésticos, exigindo cautela dos investidores.

A recomendação dos especialistas é diversificar as aplicações e ficar atento às oportunidades que surgem em meio à volatilidade. O dia de hoje serviu como um lembrete de que, mesmo em momentos de alívio geopolítico, os mercados podem surpreender e exigir ajustes rápidos nas estratégias de investimento





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