Mercado Energético Global Enfrenta Destruição da Procura Devido a Escassez e Preços Elevados

A Agência Internacional de Energia (AIE) prevê uma contração no consumo de petróleo devido à guerra no Irão, encerramento do estreito de Ormuz e esgotamento de inventários. Preços do crude atingem 150 dólares o barril, forçando a indústria e consumidores a enfrentar custos elevados e receio de escassez de derivados como o querosene. A Espanha beneficia de um sistema de refinação flexível que mitiga parcialmente a dependência do Médio Oriente, mas os riscos globais persistem.
O mercado energético global está a enfrentar o que os economistas designam por destruição da procura , uma contração persistente no consumo de petróleo provocada por um forte aumento de preços e falta de recursos. A Agência Internacional de Energia (AIE) já ajustou esta semana as suas previsões, contemplando uma iminente contração no consumo do ouro negro.
Na conjuntura atual, marcada pela guerra no Irão e o encerramento do estreito de Ormuz, a agência estima que a procura poderá contrair-se em 80.000 barris diários este ano, evidenciando um ajuste estrutural em resposta a um ambiente de escassez e custos elevados. Este cenário explica-se, em primeiro lugar, pelo esgotamento da reserva de inventários que até agora disfarçava a gravidade do choque; enquanto o mundo utilizava crude de reserva, o impacto era teórico, mas a queda de 205 milhões de barris nas existências fora do Golfo Pérsico durante março indica que a indústria e os lares se verão forçados em breve a enfrentar um mercado onde o crude físico – o barril real, não o Brent, que é uma referência de preço nos mercados – atingiu os 150 dólares por barril. Como explica Inés Cardenal, porta-voz da Associação da Indústria do Combustível de Espanha (AICE), o mercado não reage apenas ao preço, mas “a uma grave crise de abastecimento onde o medo da falta de produto – especialmente de derivados como o querosene – impulsiona os governos a recomendar medidas de poupança e teletrabalho“, tal como foi proposto por Bruxelas esta semana. O receio de uma escassez é alimentado por uma mudança no sistema de refinação. Enquanto a Europa perdia capacidade, eram construídas mega-refinarias no Médio Oriente que agora, devido ao conflito com o Irão e ao estrangulamento do estreito de Ormuz, deixam de abastecer o mundo com produtos críticos como o querosene ou o gasóleo. O segundo fator que explica a queda na procura é a desconexão entre o preço do crude e o dos seus derivados, onde a pressão sobre a indústria é mais intensa. As margens de refinação foram temporariamente ampliadas, impulsionadas pelo encarecimento de produtos como o GPL ou o combustível para aviação, cujos custos ultrapassaram o aumento do próprio barril. Para os consumidores industriais, no entanto, o valor mais importante não é o do crude, mas sim o destes insumos. Em regiões como a Ásia, os produtores petroquímicos já começaram a reduzir as suas taxas operacionais perante preços que se tornam proibitivos, o que representa um ajuste que poderá estender-se a toda a cadeia industrial. A esta dinâmica soma-se a própria incerteza. Em ambientes de elevada volatilidade como a atual guerra, a elasticidade-preço da procura tende a reduzir-se, pois empresas e consumidores adiam as suas decisões de compra perante a falta de certezas. Quando finalmente ocorre a compra, ela é feita de forma mais abrupta, amplificando o impacto dos preços na atividade económica. Raymond Torres, diretor de conjuntura da Funcas, acrescenta que este cenário incentiva esforços de eficiência e substituição energética que, embora exijam tempo e investimento para se consolidarem, podem chegar a substituir o uso de combustíveis fósseis por alternativas mais competitivas, como as energias renováveis. A última vez que a economia sofreu um episódio semelhante de destruição de procura foi em 2020, mas por motivos muito distintos, pois foi consequência de um encerramento de atividade imposto pela pandemia. Nesse período, a mobilidade parou, mas a oferta de petróleo era tão abundante que os preços chegaram, de facto, a cair. Atualmente, pelo contrário, o ajuste responde a uma escassez física real, com mais de 13 milhões de barris diários de exportação fora do mercado. A respeito disso, Cardenal insiste que mesmo que a guerra termine agora, a recuperação do abastecimento não seria instantânea devido à destruição de infraestruturas e à complexidade logística do sistema energético. No caso de Espanha, a situação é um pouco diferente. Cardenal detalha que graças ao forte investimento realizado entre 2008 e 2012, o sistema de refinação nacional dispõe de uma flexibilidade pouco comum na Europa, o que permite processar crudes de múltiplas origens – desde a América até à África – e mitigar parcialmente a dependência do Médio Oriente. Além disso, as instalações facilitam a maximização da produção de destilados médios, cobrindo uma boa parte da procura interna de produtos como o querosene. Esta vantagem relativa não elimina os riscos do ambiente global, mas fornece uma maior margem de manobra face a outros países europeus mais expostos. Os analistas insistem que é cedo para saber quanto tempo durará este ajuste na procura
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