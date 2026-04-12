Mercado Editorial Espanhol Enfrenta Desafio: Quase Metade dos Livros Não Vende Nenhum Exemplar

Congresso de Livrarias na Espanha revela que a saturação do mercado editorial dificulta a venda de livros. A crescente oferta e a falta de espaço nas livrarias, aliadas à dificuldade de escolha dos leitores, geram um cenário desafiador para o setor.

Um livro, tal como um filme ou um disco, anseia por leitores e ouvintes. A obra infantil do sueco David Sundin, El libro que no quería ser leído, não foge a essa regra, buscando o seu público. No entanto, cada vez mais obras literárias enfrentam dificuldades para alcançar, sequer, um único leitor. Dados revelados no último Congresso de Livrarias, na Espanha , apontam que 49,4% dos títulos impressos disponíveis nas livrarias não vendem nenhum exemplar ao longo de um ano.

A estatística abrange romances, ensaios e histórias em quadrinhos, incluindo lançamentos e obras de catálogo, tanto de editoras independentes quanto de grandes cadeias. Importante ressaltar que manuais escolares e livros vendidos na Amazon não foram contabilizados. Essa tendência de aumento tem preocupado o setor, levando a Cegal, confederação de livreiros que organiza o evento, a analisar e buscar soluções. A resposta para essa questão complexa será debatida em futuras edições do congresso, mas enquanto isso, diversas perguntas emergem. O mercado editorial espanhol, apesar de movimentar cerca de 76 milhões de obras impressas em 2025, um aumento de 4% em relação ao ano anterior, segundo a consultora GfK, encontra-se saturado. A quantidade de lançamentos supera a capacidade de venda e seleção dos livreiros, priorizando a quantidade em detrimento da qualidade, como ressalta Pilar Asuero, escritora e editora da Siglo XXI. A indústria editorial, embora em crescimento em termos de faturamento e lançamentos – mais de 90.000 livros por ano, segundo estimativas do setor –, enfrenta um desafio significativo. Se considerarmos apenas obras literárias com foco comercial, essa cifra reduz para entre 30.000 e 10.000, o que significa, no mínimo, 27 novos títulos lançados a cada dia, sem contabilizar os milhares de obras do catálogo. Surge, então, a pergunta: existe leitor para tanta obra?\Uma das chaves para entender essa situação reside no espaço físico das livrarias. Alguns títulos são lançados não com o objetivo de serem vendidos, mas sim para ocupar espaço nas estantes, especialmente por parte dos grandes grupos editoriais. Esses livros, muitas vezes, têm alta rotatividade, sendo substituídos por outros em questão de semanas, explica Enrique Redel, editor da editora independente Impedimenta. A questão não é impedir que autores publiquem suas obras, mas sim a impossibilidade de absorver tal volume. “Não faz sentido colocar no canal um livro que gera zero vendas”, complementa Javier Cámara, livreiro e responsável pelo estabelecimento em Bilbao que leva seu sobrenome. Cámara relata o caso de uma editora que, após reduzir o ritmo de lançamentos para priorizar a qualidade, voltou atrás dois anos depois, devido à perda de espaço de exposição nas livrarias. Redel, por outro lado, mantém a postura de reduzir a produção, lançando cerca de 25 livros por ano, apostando na promoção e no cuidado com seu nicho de leitores fiéis. Tanto livreiros quanto editores recorrem à analogia do aplicativo de relacionamentos Tinder. Cámara, por exemplo, folheia 300 ou mais títulos por semana, selecionando cerca de 120 para suas estantes. A maioria dessas escolhas são feitas em poucos segundos, num processo semelhante ao de um match sentimental: sim ou não, e o próximo. O amor literário também se move rapidamente: paixão à primeira vista ou adeus. A Impedimenta, apesar de não aceitar manuscritos, recebe cerca de 10 por dia. Redel recebe entre 600 e 1.000 manuscritos por ano, lendo 100 e publicando cerca de um quarto deles. A falta de tempo das equipes editoriais e livreiros independentes, somada ao aumento do número de títulos, dificulta a seleção e o destaque das obras. A Cegal alerta para o aumento do desaparecimento de títulos, evidenciando a dificuldade de encontrar obras relevantes em um catálogo excessivo. “Se os editores tiverem mais tempo para ler e trabalhar os textos, surgirão obras melhores. Se os livreiros tiverem tempo para ler e selecionar, construirão vitrines com sentido. Se os leitores receberem uma proposta abrangente, terão mais ferramentas para escolher. Embora possa parecer contraintuitivo, uma oferta exacerbada atenta contra a bibliodiversidade. Torna-se puro ruído”, observa Asuero.\Outros dados da Cegal reforçam essa análise: nas livrarias, apenas 4,5% dos títulos vendem mais de 100 exemplares por ano. Mais de 40% das cópias vendidas correspondem a dois grupos editoriais, Penguin Random House e Planeta. As livrarias independentes oferecem o dobro da variedade em comparação com as grandes cadeias, com mais de 525.000 títulos contra 229.633. No entanto, as grandes livrarias superaram as independentes em número de exemplares vendidos pela primeira vez, representando 52% do total. A crescente saturação do mercado editorial espanhol, a competição acirrada por espaço nas livrarias e a dificuldade de os leitores encontrarem obras relevantes em meio a um excesso de lançamentos são desafios significativos que o setor precisa enfrentar. A busca por um equilíbrio entre quantidade e qualidade, o apoio às livrarias independentes e a promoção da bibliodiversidade são cruciais para garantir o futuro do livro e da leitura





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