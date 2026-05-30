Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Mercado do futebol europeu alcança grandes patamares

Esportes News

Mercado do futebol europeu alcança grandes patamares
FutebolEuropeuMercado
📆5/30/2026 1:47 AM
📰exame
45 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 38% · Publisher: 63%

O mercado do futebol europeu continua a crescer, com jogadores como o atacante do Barcelona e Jude Bellingham sendo avaliados em milhões de euros.

O mercado do futebol europeu continua a alcançar grandes patamares, impulsionado pelo crescimento das receitas com direitos de transmissão, acordos comerciais e audiência global. O atacante do Barcelona, que tem apenas 18 anos, lidera a nova geração do futebol mundial e ocupa o posto de principal referência ofensiva do clube.

Além disso, o Real Madrid volta a figurar entre os primeiros colocados com Jude Bellingham, o meia inglês que rapidamente se consolidou entre os protagonistas do futebol europeu. O brasileiro Vinicius Junior segue entre os jogadores mais valorizados do cenário internacional e mantém protagonismo no futebol europeu.

O francês Kylian Mbappé aparece avaliado em 117 milhões de euros, enquanto o português João Félix está cotado em 111 milhões de euros, refletindo a estratégia do clube francês de investir em jogadores jovens com alto potencial. O Barcelona amplia ainda mais sua participação com Pau Cubarsí, avaliado em 115 milhões de euros, e o PSG também figura no grupo dos jogadores mais caros do mundo com Vitinha, avaliado em 101 milhões de euros.

Fechando o grupo, Joško Gvardiol representa o Manchester City com uma avaliação estimada em 90 milhões de euros

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

exame /  🏆 18. in BR

Futebol Europeu Mercado Jogadores Valor

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mercado ilegal de canetas movimenta R$ 4,6 bilhões em 2025Mercado ilegal de canetas movimenta R$ 4,6 bilhões em 2025Contrabando e pirataria de canetas emagrecedoras cresceram e preocupam autoridades de saúde; prejuízo ultrapassa R$ 16 bilhões
Read more »

Percepção de segurança no mercado de trabalho atinge nível mais alto desde 2013Percepção de segurança no mercado de trabalho atinge nível mais alto desde 2013Uma pesquisa do Datafolha revela que 71% dos trabalhadores brasileiros não têm medo de perder o emprego, o maior índice desde 2013, em meio a desemprego historicamente baixo.
Read more »

Mercado Livre tem pane em serviço a lojista e vendas caemMercado Livre tem pane em serviço a lojista e vendas caemProblemas surgiram após mudança em gestão de estoques; sistemas ‘full’ e ‘flex’ foram afetados e vendedores acionaram advogados
Read more »

Melhores ferramentas de IA em 2026: as 20 plataformas que estão transformando o mercado brasileiroMelhores ferramentas de IA em 2026: as 20 plataformas que estão transformando o mercado brasileiroSoluções de inteligência artificial ganham espaço em empresas, estudos e produtividade pessoal, enquanto plataformas disputam espaço no mercado com recursos cada vez mais especializados
Read more »



Render Time: 2026-05-30 04:46:52