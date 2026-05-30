Mercado do futebol europeu alcança grandes patamares

O mercado do futebol europeu continua a crescer, com jogadores como o atacante do Barcelona e Jude Bellingham sendo avaliados em milhões de euros.

O mercado do futebol europeu continua a alcançar grandes patamares, impulsionado pelo crescimento das receitas com direitos de transmissão, acordos comerciais e audiência global. O atacante do Barcelona, que tem apenas 18 anos, lidera a nova geração do futebol mundial e ocupa o posto de principal referência ofensiva do clube.

Além disso, o Real Madrid volta a figurar entre os primeiros colocados com Jude Bellingham, o meia inglês que rapidamente se consolidou entre os protagonistas do futebol europeu. O brasileiro Vinicius Junior segue entre os jogadores mais valorizados do cenário internacional e mantém protagonismo no futebol europeu.

O francês Kylian Mbappé aparece avaliado em 117 milhões de euros, enquanto o português João Félix está cotado em 111 milhões de euros, refletindo a estratégia do clube francês de investir em jogadores jovens com alto potencial. O Barcelona amplia ainda mais sua participação com Pau Cubarsí, avaliado em 115 milhões de euros, e o PSG também figura no grupo dos jogadores mais caros do mundo com Vitinha, avaliado em 101 milhões de euros.

Fechando o grupo, Joško Gvardiol representa o Manchester City com uma avaliação estimada em 90 milhões de euros





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