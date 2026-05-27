Mercado de olho no IPCA-15, falas do Fed e balanços de tecnologia

Nesta quarta-feira, investidores monitoram a prévia da inflação brasileira, dados do mercado de trabalho nos EUA, discursos de dirigentes do Fed e a análise de estabilidade financeira do BCE. Destaque também para os balanços de PDD Holdings, Salesforce e Synopsys.

Investidores iniciam o dia atentos aos principais indicadores econômicos e discursos de autoridades monetárias. No Brasil, o destaque é a divulgação do IPCA-15 de maio, prévia da inflação oficial, que será publicada às 8h.

O mercado projeta uma desaceleração na leitura mensal, de 0,89% para 0,53%, enquanto no acumulado em 12 meses a estimativa é de crescimento de 4,37% para 4,55%. Esse dado é crucial para o debate sobre os próximos passos da política monetária do Banco Central, especialmente após as recentes incertezas sobre a trajetória dos juros.

Além disso, os investidores acompanham de perto a evolução dos preços ao consumidor, que podem influenciar as decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) nas próximas reuniões. Nos Estados Unidos, o foco recai sobre os dados do mercado de trabalho e uma sequência de falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed). Os discursos programados incluem Logan às 5h, Cook às 16h55, Jefferson às 21h e Goolsbee às 23h25.

Essas declarações podem trazer novas perspectivas sobre a política monetária americana, especialmente após os sinais de desaceleração econômica e a queda nos juros das hipotecas de 30 anos, que recuaram 2,3% na última leitura da Mortgage Bankers Association (MBA). Às 14h, o Tesouro norte-americano realizará um leilão de títulos, e no fim da tarde, às 17h30, serão divulgados os estoques semanais de petróleo pela API, após queda anterior de 9,1 milhões de barris.

Esses números podem impactar os preços da commodity e as expectativas para o setor energético. Na Europa, as atenções se voltam para o Banco Central Europeu (BCE), que publica sua análise de estabilidade financeira às 5h. O relatório deve abordar os riscos para o sistema financeiro da zona do euro, incluindo os impactos da alta inflação e das taxas de juros elevadas.

A agenda europeia também traz indicadores do setor automotivo, com dados de vendas de veículos na França, Alemanha, Itália e Reino Unido. Na comparação anual, observa-se alta de 12,9% na França, 16% na Alemanha, 7,6% na Itália e 6,6% no Reino Unido. Já na leitura mensal, os números mostram avanço de 43,8% na França, 39,2% na Alemanha, 17,8% na Itália e forte alta de 322,4% no Reino Unido.

Além disso, a confiança do consumidor na França será divulgada às 3h45, com projeção de 85 pontos, ante 84 na leitura anterior, e saem também os dados de vendas no varejo da Itália referentes a março, com alta recente de 0,6% na comparação mensal e 0,5% no acumulado anual. Entre os balanços corporativos, o destaque fica para uma bateria forte de resultados em tecnologia e serviços financeiros.

Antes da abertura, a PDD Holdings, dona da Pinduoduo e da Temu, apresenta o balanço do primeiro trimestre de 2026. No mesmo horário, a Salesforce, gigante de software corporativo em nuvem com valor de mercado próximo de US$ 146,5 bilhões, reporta os números do primeiro trimestre fiscal. A Synopsys (SNPS) também divulga seus resultados. Esses balanços são aguardados com expectativa, pois podem sinalizar a saúde do setor de tecnologia e consumo, além de influenciar o desempenho das bolsas.

No cenário internacional, investidores também seguem atentos às tensões geopolíticas e ao movimento das commodities, com destaque para o petróleo e os metais industriais





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