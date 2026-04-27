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Mercado de Luxo em São Paulo Alcança Novos Patamares e Cyrela Lança Empreendimento Inédito com Dolce&Gabbana Casa

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Mercado de Luxo em São Paulo Alcança Novos Patamares e Cyrela Lança Empreendimento Inédito com Dolce&Gabbana Casa
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📆4/27/2026 12:15 PM
📰CNNBrasil
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O mercado de luxo em São Paulo continua em expansão, com destaque para o segmento imobiliário de alto padrão. A Cyrela lança o Capri Lifestyle by Dolce&Gabbana Casa, o primeiro empreendimento da América Latina a incorporar mobiliário da marca italiana, reforçando a tendência de diferenciação e valorização da experiência do morador.

O mercado de luxo em São Paulo demonstra um vigor notável, consolidando a cidade como um dos principais centros de consumo de alto padrão na América Latina.

As projeções da Bain & Company indicam que o segmento ultrapassará a marca de R$ 120 bilhões em 2026, impulsionado por um crescimento que supera a média global. Este avanço é particularmente evidente em setores como moda, hospitalidade e, de forma mais expressiva, no mercado imobiliário. O segmento residencial de alto padrão, especificamente, tem mantido uma trajetória de valorização consistente.

Imóveis com preços superiores a R$ 3 milhões registraram um aumento médio anual de 21,7% entre 2023 e 2026, conforme dados da MBRAS, consultoria especializada em bairros nobres da capital paulista. Este desempenho supera significativamente a valorização do mercado residencial geral, refletindo uma combinação de oferta limitada e uma demanda menos dependente de financiamento.

Em 2025, o volume de negócios no segmento ultrapassou R$ 28 bilhões, representando um aumento de 21,5% em relação ao ano anterior, acompanhado de um crescimento próximo de 60% nos lançamentos de novos apartamentos de alto padrão, concentrados em áreas como Jardins, Itaim e Vila Nova Conceição. Nesse cenário promissor, a Cyrela apresenta o Capri Lifestyle by Dolce&Gabbana Casa, localizado no Jardim Europa, em São Paulo.

Este empreendimento marca um marco inédito no mercado latino-americano: a primeira incorporação de mobiliário da renomada marca italiana Dolce&Gabbana Casa em um projeto residencial. Essa iniciativa, até então exclusiva de Miami, demonstra a busca por diferenciação e a valorização da experiência do morador. O projeto consiste em uma única torre com 62 unidades, oferecendo apartamentos com áreas que variam entre 246 m² e 279 m², além de coberturas duplex espaçosas de 516 m² e 591 m².

O Valor Geral de Vendas (VGV) estimado para o empreendimento é de R$ 700 milhões. A concepção do Capri Lifestyle by Dolce&Gabbana Casa é inspirada no estilo de vida mediterrâneo, priorizando a integração de ambientes, a abundância de iluminação natural e soluções que otimizam o uso diário dos espaços. A escolha estratégica do Jardim Europa reforça a tendência de concentração de lançamentos em áreas com infraestrutura consolidada e escassez de terrenos disponíveis.

A curadoria do projeto traduz as referências estéticas italianas, incorporando elementos visuais característicos da Dolce&Gabbana Casa. A parceria com a Dolce&Gabbana Casa se manifesta na curadoria dos ambientes e na utilização de elementos visuais emblemáticos da marca. Destacam-se o Carretto Siciliano, com suas cores vibrantes e padrões geométricos inspirados na tradição artesanal da Sicília, e o Blu Mediterraneo, que evoca os tons de azul e branco associados à paisagem costeira e à cerâmica de maiólica.

Esses elementos são integrados em áreas comuns e detalhes de decoração, criando uma narrativa visual coerente com o conceito do projeto. No segmento de alto padrão, essa abordagem se torna um fator crucial de diferenciação, agregando valor e exclusividade ao empreendimento. A iniciativa da Cyrela também reflete o posicionamento estratégico da incorporadora no mercado de média e alta renda.

Com atuação em diversas capitais do país, a Cyrela expande sua presença em projetos de maior valor agregado, priorizando a localização privilegiada, a arquitetura sofisticada e parcerias estratégicas. Essa evolução acompanha uma mudança de paradigma no setor imobiliário, onde o imóvel passa a incorporar atributos relacionados à experiência e ao estilo de vida, transcendendo as características tradicionais de metragem e endereço.

O ativo imobiliário de luxo continua a desempenhar uma função importante na preservação do patrimônio, impulsionado pela valorização consistente e pela escassez de terrenos em áreas nobres. A demanda mais estável e a menor dependência de crédito conferem ao segmento maior resiliência em cenários econômicos desafiadores. A expectativa é de que essa tendência de crescimento continue em 2026, com o surgimento de novos projetos que se destacam pela diferenciação, curadoria e integração com o ambiente urbano.

O Capri Cyrela Lifestyle by Dolce&Gabbana Casa exemplifica a crescente aproximação entre o mercado imobiliário e outras indústrias criativas, redefinindo o conceito de moradia nas grandes cidades. Informações adicionais sobre o empreendimento estão disponíveis nos canais oficiais da Cyrela

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