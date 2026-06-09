Mercado de eVTOLs Acelera com Projeção de 30 Mil Aeronaves até 2045 e Primeiras Rotas Comerciais em 2026

A corrida pelo domínio dos carros voadores esquenta com empresas globais investindo em eVTOLs para transporte urbano e táxi aéreo, enquanto modelos para uso privado também surgem. No Brasil, a Eve, da Embraer, avança rumo à certificação, com contratos já assinados com a Revo. Projeções indicam receitas bilionárias e expansão do ecossistema de vertiportos e serviços.

A indústria de carros voadores, ou eVTOLs (aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical), está em acelerado desenvolvimento, com diversos modelos em estágios que vão de protótipos a testes de certificação para operações comerciais.

No Brasil, a Eve, subsidiária da Embraer, concentra esforços em seu eVTOL que já completou testes de voo pairado e busca licenças para operar no país até o próximo ano. O mercado global projeta expansão robusta: a Eve estima que cerca de 30 mil eVTOLs estejam voando worldwide até 2045, superando a frota atual de helicópteros comerciais.

As primeiras rotas comerciais devem surgir até 2026 na China e em Dubai, operadas pela EHang e Joby, e as receitas globais com transporte de passageiros por eVTOLs podem atingir 280 bilhões de dólares nos próximos dezenove anos. O ecossistema se estende a vertiportos, serviços de manutenção e fabricação.

Apesar da imagem de carros voadores para uso pessoal, a maioria dos modelos focam em transporte de passageiros, substituindo helicópteros em trajetos urbanos e de curta distância, com clientes principaisBeing airlines e operadores de táxi aéreo. No Brasil, a Revo fechou contrato para compra de dez Eve 100, com opção de mais quarenta, totalizando potencial de 250 milhões de dólares, e a primeira entrega está prevista para o fim de 2027.

Algumas empresas desenvolvem opções privadas, como a americana Leo Flight com o Leo Coupe, esportivo voador para dois passageiros, velocidade de cruzeiro de 200 mph (cerca de 320 km/h), autonomia de 250 km e certificação esperada entre 2027 e 2028. O Eve 100 transporta quatro passageiros mais piloto (ou cinco no modo autônomo), alcance de 100 km e velocidade de 125 mph (cerca de 200 km/h).

A britânica Lyte Aviation projeta aeronave para 40 passageiros, autonomia de até 1.000 km e velocidade de 300 km/h, com propulsão híbrida que inclui células de hidrogênio. A americana Wisk Aero, em sua sexta geração, leva quatro passageiros com sistema autônomo supervisionado, autonomia de 145 km e velocidade máxima de 218 km/h.

A alemã Volocopter oferece modelo para dois passageiros, operação manual ou autônoma, capacidade de carga de 1.000 kg, autonomia de 20 km e velocidade de cruzeiro de 90 km/h. A britânica Vertical Aerospace, concorrente direta da Eve, tem contrato com a Gol via Avolon para até 250 aeronaves, com autonomia de cerca de 160 km e velocidade de até 240 km/h. O japonês SkyDrive SD-05 transporta dois passageiros mais piloto, velocidade máxima de 100 km/h e autonomia de 40 km.

A americana Samson Sky mira o mercado individual com modelo esportivo a preços entre 220.000 e 330.000 dólares, velocidade de cruzeiro de 257 km/h e autonomia de 724 km. Já a holandesa Pal-V Liberty segue a linha de carro que voa, com características de veículo terrestre e aéreo





VEJA / 🏆 5. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Evtol Carro Voador Embraer Eve Transporte Aéreo Urbano Vertiporto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mercado eleva projeção para inflação e vê corte menor de juros em 2026Nesta segunda-feira (8), analistas do BC projetaram o IPCA em 5,11% e também apontaram para alta da Selic em 0,25 ponto percentual

Read more »

Economistas aumentam previsão da Selic para 13,5% e projeção da inflação segue acima da metaEm boletim do Banco Central, economistas elevaram a estimativa para a taxa Selic no fim de 2026 de 13,25% para 13,50%, enquanto a previsão para a inflação (IPCA) subiu de 5,09% para 5,11%, mantendo-se acima do teto da meta. As projeções para o dólar caíram e a expectativa de crescimento do PIB teve leve melhora.

Read more »

Focus: mercado eleva projeção de inflação e Selic para 2026Projeção de IPCA subiu pela décima terceira semana consecutiva

Read more »

Seleção faz projeção de quando terá Neymar na Copa do Mundo de 2026 |Camisa 10 segue com tratamento intensivo para se recuperar de lesão na panturrilha direita

Read more »