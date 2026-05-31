Mercado de Carros Clássicos no Brasil Movimenta R$ 32,6 Bilhões e Atrai Montadoras e Investidores

O setor de veículos clássicos no Brasil aquece e já representa bilhões em movimentação anual, com modelos nacionais dos anos 1980 e 1990 entre os mais valorizados. Montadoras lançam projetos oficiais de restauração e eventos de leilão e exposição ganham escala internacional.

O mercado de carros clássicos no Brasil vive um momento de grande expansão e valorização, transformando-se em um setor econômico de peso que movimenta bilhões de reais anualmente.

Esse fenômeno não se limita apenas à compra e venda, mas abrange toda uma cadeia de serviços, desde restaurações especializadas até eventos de grande porte que atraem milhares de entusiastas. Dados da FBVA, em parceria com a FIVA, indicam que o mercado brasileiro de veículos antigos já alcança a marca de R$ 32,6 bilhões por ano, com mais de R$ 16 bilhões circulando em manutenção, recuperação e serviços ligados ao antigomobilismo.

A valorização atinge especialmente modelos nacionais das décadas de 1980 e 1990, como Chevrolet Opala, Monza, Kadett, Gol GTI, Escort XR3, Fiat Tempra Turbo e Omega, que hoje alcançam preços antes inimagináveis, com alguns exemplares ultrapassando a casa dos R$ 200 mil em leilões e negociações privadas. Montadoras tradicionais têm reconhecido esse potencial e investido oficialmente no segmento.

A Chevrolet, por exemplo, lançou em 2024 o projeto Chevrolet Vintage, uma iniciativa para restaurar e modernizar clássicos históricos da marca no Brasil, como parte das comemorações de seu centenário no país. Além das restaurações que mantêm a originalidade, a GM também aposta nos "restomods", veículos que conservam o visual clássico mas incorporam tecnologia mecânica, de suspensão, conforto e segurança modernas.

A Jaguar Land Rover, por sua vez, criou uma área exclusiva de restauração em sua fábrica de Itatiaia (RJ), voltada principalmente para modelos antigos Defender, oferecendo um serviço premium que praticamente entrega o carro como novo, passando por desmontagem completa, revisão estrutural, funilaria, pintura e reconstrução com processos homologados pela fabricante. Eventos especializados consolidaram-se como pilares importantes do setor, indo além dos tradicionais encontros e movimentando turismo e comércio local.

O leilão "Venda de Outono" realizado em 2025 arrecadou mais de R$ 26 milhões com a venda de 50 carros e 789 lances, incluindo dois Chevrolet Opala restaurados pelo projeto Vintage vendidos por R$ 550 mil cada, além de raridades como Jaguar XJ220, Dodge Viper e Volkswagen Passat GTS Pointer negociados acima de R$ 400 mil. O Encontro Brasileiro de Autos Antigos de Águas de Lindóia (EBAA), o maior evento do gênero na América Latina, reuniu em 2025 cerca de 1.500 veículos e um público estimado de 530 mil pessoas.

Para a edição de 2026, a organização projeta mais de 1.000 veículos expostos e cerca de 700 carros à venda, mantendo o evento gratuito na Praça Adhemar de Barros, no centro da cidade paulista, das 8h às 19h





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