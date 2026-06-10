Mercado brasileiro fecha em queda pressionado por aversão ao risco global e tensões geopolíticas

O Ibovespa recuou em meio ao aumento da aversão ao risco nos mercados internacionais, com investidores atentos às tensões entre EUA e Irã e aos dados econômicos domésticos. Dólar teve ligeira queda e petróleo subiu forte.

Na sessão desta quarta-feira, 10, o principal índice acionário da B3 encerrou em leve queda, pressionado pelo aumento da aversão ao risco nos mercados globais.

O Ibovespa oscilou entre a mínima de 168.070 pontos e a máxima de 169.812 pontos, com volume financeiro de R$ 25,6 bilhões. Os investidores acompanharam a escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã, que elevou os temores sobre inflação e crescimento econômico, além de monitorarem os desdobramentos do cenário político doméstico. Entre as ações de maior peso, a Petrobras avançou acompanhando a forte alta do petróleo no mercado internacional.

Os papéis ordinários PETR3 subiram 1,50% e os preferenciais PETR4 ganharam 1,17%. Já Vale (VALE3) caiu 1,02%, mesmo com a valorização do minério de ferro na bolsa da Dalian, na China. No setor bancário, o desempenho foi majoritariamente negativo. As units do BTG Pactual (BPAC11) recuaram 3,24%, enquanto as preferenciais do Bradesco (BBDC4) perderam 0,98%.

As units do Santander Brasil (SANB11) caíram 0,63% e as ordinárias do Banco do Brasil (BBAS3) recuaram 0,58%. A exceção foi Itaú Unibanco (ITUB4), que avançou 0,36%. Entre as maiores quedas do dia, Totvs (TOTS3) despencou 7,02%, Magazine Luiza (MGLU3) caiu 6,74% e Natura (NTCO3) recuou 5,65%. Na ponta positiva, Marfrig (MRFG3) avançou 2,71%, SLC Agrícola (SLCE3) ganhou 2,27% e Caixa Seguridade (CXSE3) subiu 2,17%.

No Brasil, os investidores também repercutiram os dados da produção industrial regional divulgados pelo IBGE, além de acompanharem os desdobramentos do cenário eleitoral para 2026. O dólar comercial encerrou o dia em leve queda de 0,1%, cotado a R$ 5,172, após oscilar entre R$ 5,159 e R$ 5,198. A moeda americana reagiu tanto às notícias envolvendo o conflito no Oriente Médio quanto aos dados de inflação dos Estados Unidos.

O CPI subiu 0,5% em maio, em linha com as expectativas, elevando a inflação acumulada em 12 meses para 4,2%, patamar ainda distante da meta de 2% perseguida pelo Federal Reserve. Apesar do dado reforçar a expectativa de manutenção dos juros elevados nos EUA, o dólar mostrou pouca variação frente às principais moedas globais. O índice DXY encerrou o dia com ligeira alta de 0,09%, aos 100,003 pontos.

Os principais índices de Wall Street fecharam em queda nesta quarta, pressionados principalmente pelas ações de tecnologia e semicondutores. O Dow Jones recuou 1,87%, aos 49.918 pontos. O S&P 500 caiu 1,62%, aos 7.266 pontos, enquanto o Nasdaq perdeu 1,98%, aos 25.169 pontos.

Entre os destaques negativos estiveram Qualcomm (QCOM), com queda de 6,92%, Arm Holdings (ARM), que perdeu 5,37%, AMD (AMD), com recuo de 4,86%, Micron Technology (MU), que caiu 4,70%, Broadcom (AVGO), com baixa de 5,12%, e Nvidia (NVDA), que perdeu 3,73%. Os contratos internacionais de petróleo fecharam em forte alta diante do agravamento das tensões no Oriente Médio e da redução dos estoques americanos. O Brent para agosto avançou 1,80%, encerrando a US$ 93,10 por barril.

Já o WTI para julho subiu 2,07%, para US$ 90,03 por barril. O mercado reagiu às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que voltou a ameaçar o Irã com novos ataques caso não haja avanços em negociações para um acordo de paz.

Também contribuiu para a alta o relatório do Departamento de Energia dos EUA (DoE), que mostrou queda de 7,2 milhões de barris nos estoques americanos de petróleo na última semana, bem acima da expectativa de redução de 2,9 milhões de barris. As preocupações com possíveis impactos sobre a oferta global da commodity continuam no radar dos investidores, especialmente diante da relevância estratégica do Estreito de Ormuz para o transporte mundial de petróleo





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