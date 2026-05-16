Mente não triunfa só quando convence, mas quando as pessoas já não se deram ao trabalho de separá-la da verdade

A notícia descreve o escândalo envolvendo a gargalhada e a contradição de Flávio Bolsonaro sobre o financiamento de um filme sobre Jair Bolsonaro por Daniel Vorcaro e a proposta do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial e o esforço dos jornalistas em supervisionar o conteúdo.

A mentira não triunfa só quando convence, mas quando as pessoas já não se dão ao trabalho de separá-la da verdade



A gargalhada de Flávio Bolsonaro diante de uma pergunta sobre o financiamento de um filme sobre Jair Bolsonaro por Daniel Vorcaro levou a mentira a um novo nível de cinismo.

Confrontado, Flávio desdenhou a questão, mas uma gravação posterior mostrou contradição. O escândalo não abala sua candidatura, enquanto Michelle Bolsonaro é considerada como plano B. A situação reflete a indiferença crescente à distinção entre verdade e mentira na política brasileira.



A iniciativa do GLOBO, o Irineu, oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas





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