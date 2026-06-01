Enquanto a Geração Z teme o impacto da automação no mercado, líderes globais apontam que a mentalidade e o foco em servir ao próximo são os verdadeiros divisores de águas no início da trajetória corporativa. Andy Eschenbach, ex-CEO da Workday, e Andy Jassy, CEO global da Amazon, são exemplos de líderes que acreditam que a mentalidade correta deve vir acompanhada de decisões financeiras e operacionais precisas.

Enquanto a Geração Z teme o impacto da automação no mercado, líderes globais apontam que a mentalidade e o foco em servir ao próximo são os verdadeiros divisores de águas no início da trajetória corporativa.

Quem afirma isso é o fundador e ex-CEO da Workday, Andy Eschenbach, que iniciou sua carreira como lutador profissional de luta livre e desenvolveu resiliência e perspectiva de liderança voltada para grandes números. Ele acredita que muitos profissionais estagnam porque focam apenas no sucesso individual, em vez de focar no valor gerado para os outros.

"Sua posição na vida é completamente determinada pela sua atitude perante ela", afirmou Eschenbach. Transformar receita em patrimônio exige mais do que talento, exige domínio financeiro e visão estratégica; aprofundar-se nas habilidades que conectam números à geração de valor e participar de um treinamento online sobre o tema aqui. A visão de Andy Jassy, CEO global da Amazon, é endossada por Sequoia Capital, antes de assumir o comando da Workday.

Jassy defende que a atitude no escritório é o ativo mais valioso na era da colaboração.

"Uma quantidade constrangedora do seu sucesso, particularmente na casa dos 20 anos, tem a ver com atitude", declarou o chefe da Amazon. A trajetória de líderes como Eschenbach e Jassy mostra que a mentalidade correta deve vir acompanhada de decisões financeiras e operacionais precisas. Eschenbach liderou a Workday em um mercado altamente competitivo, onde a eficiência na alocação de capital dita quais empresas sobrevivem.

Quando as organizações eliminam processos redundantes e focam na produtividade real, o valor de mercado e a eficiência operacional escalam drasticamente. Para o executivo, o segredo de uma operação bilionária está em duas frentes: construir redes de contato com "nós" profundos e reais (networking estratégico) e abraçar a tecnologia não com medo, mas como uma alavanca para multiplicar as margens financeiras da companhia. Em mercados pressionados, lucratividade não vem apenas do volume, mas da estratégia por trás de cada decisão.

Após acordo com dona do Facebook, brasileira Meta muda de nome, expande para a Ásia e mira R$ 1 bi. A empresa gaúcha fundada em 1990 encerra disputa com a Meta de Zuckerberg, vira Insi e acelera expansão internacional com foco em IA e China. Colinas de Camboriú tem 900.000 metros quadrados, 400.000 metros quadrados de Mata Atlântica preservada e prepara R$ 500 milhões em lançamentos





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