Mensagens Revelam Suposta Negociação de Propina com Imóveis de Luxo para Presidente do BRB

Investigação da Polícia Federal, com base em mensagens de WhatsApp, aponta que o banqueiro Daniel Vorcaro teria articulado o pagamento de propinas ao então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, através da transferência de seis imóveis de luxo avaliados em R$ 146,5 milhões. A decisão do STF destaca o envolvimento da esposa de Costa na escolha dos imóveis.

A Polícia Federal desvendou uma complexa articulação envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro , seu operador financeiro e um corretor de imóveis, que teria como objetivo viabilizar o pagamento de propinas ao então presidente do BRB , Paulo Henrique Costa . As investigações, baseadas em mensagens de WhatsApp interceptadas, apontam para a transferência de seis imóveis de luxo por parte de Vorcaro a Paulo Henrique, com um valor total estimado em R$ 146,5 milhões. Uma das mensagens enviadas por Vorcaro ao corretor, conforme decisão do STF, dizia: 'Preciso dele feliz. Reverte isso aí'.

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, detalhou na decisão que Paulo Henrique Costa, enquanto anunciava medidas relacionadas a acordos entre o BRB e a Master, manifestava o desejo de que sua esposa pudesse visitar um apartamento luxuoso, que seria uma das contrapartidas pelos serviços ilícitos prestados. Em uma das trocas de mensagens, Paulo Henrique escreveu para Vorcaro: 'Conversei com a minha esposa e estaremos em SP na próxima semana. Seria legal mostrar o apartamento para ela. Assim, ela também vai se ambientando'.

Vorcaro respondeu de forma animada, afirmando que 'também estava empolgado' e que alinharia o negócio com seu mentor jurídico, Daniel Monteiro, acrescentando: 'Vou te passar uma pessoa que te mostrará o apto'.

As conversas entre Vorcaro e Paulo Henrique revelam que o presidente do BRB, acompanhado de sua esposa, visitou os apartamentos indicados por Vorcaro. Os seis imóveis de alto padrão estavam localizados em Brasília e São Paulo. Paulo Henrique relatou a Vorcaro: 'Estive no outro hoje de manhã. A esposa ainda está meio cismada. Seria ótimo olhar outro para construir referência'. Vorcaro, por sua vez, sugeriu: 'Ah tá. Esse outro é uma cobertura. Já pensando trazer a família. Vale a pena ver'.

Em outra ocasião, Paulo Henrique Costa mencionou ter feito os cálculos para chegar ao valor acordado com Vorcaro, indicando que, 'dependendo dos valores finais, sairia o Casa Lafer, que está no contrapiso'. Vorcaro aconselhou, indagando: 'Vc diz casa Leopoldo, né? Cobertura que vc foi. Pq o heritage melhor que o Lafer, não?'. Paulo Henrique respondeu: 'Esse era enorme. A Cris nos levou no Casa Lafer, um apartamento tipo. Sim. Bem melhor'.

Em diálogos posteriores, Vorcaro informou ter dado 'carta branca' para o negócio, ao que Paulo Henrique confirmou estar 'com você' e no 'deal mode'.

Diante das evidências apresentadas, o ministro André Mendonça considerou o relatório da Polícia Federal suficiente para a decretação da prisão preventiva de Paulo Henrique Costa. Ele afirmou que 'o acervo dos autos revela, assim, fortes indícios de que o presidente da estatal do Distrito Federal, o investigado Paulo Henrique, atuava como um verdadeiro mandatário de Daniel Vorcaro no âmbito do BRB e que, em contrapartida, receberia imóveis avaliados em aproximadamente 150 milhões de reais'.

O advogado Celso Lopes, que representa Paulo Henrique, declarou que a prisão é 'absolutamente desnecessária', mas que, em respeito ao ministro, a defesa aguardará para analisar a decisão com mais calma antes de tomar providências junto ao Supremo Tribunal Federal





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