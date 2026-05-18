Menos de um mês após Lula nomear ministros para Itaipu, ministro da Fazenda aborda temas fundamentais do G7 em Paris

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, planeja discutir três temas cruciais na reunião dos ministros de finanças do G7, o grupo das sete maiores economias do mundo, sobre a exploração de minerais críticos, a atração de investimentos no Brasil e as medidas de enfrentamento aos impactos da guerra do Oriente Médio na economia.

O ministro da Fazenda , Dario Durigan , pretende discutir três temas fundamentais na reunião dos ministros de finanças do G7, o grupo das sete maiores economias do mundo, sobre exploração de minerais críticos , atração de investimentos para o Brasil e medidas de enfrentamento ao impacto da guerra do Oriente Médio na economia.

A reunião começa na segunda-feira (18) quando participa como convidado da reunião de ministros das Finanças e presidentes de Bancos Centrais do G7, reunindo Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Lula nomeia ministros para Itaipu e deixa ENBPar fora do conselho Segundo Durigan, os países do G7 têm levantado a discussão sobre a exploração de minerais críticos.

Durante a sua participação no evento em Paris, o ministro quer apresentar ao grupo o projeto de lei dos minerais críticos e estratégicos, em tramitação no Congresso Nacional. Em Paris, Durigan destacou que há duas diretrizes inegociáveis para o Brasil na exploração dos minerais críticos: a soberania da União e estímulo à industrialização, para não ser apenas um mero exportador de commodity.

‘Se há capital francês, norte-americano, alemão querendo fazer investimento nessa área, que se faça no Brasil, dividindo tecnologia com universidades brasileiras’, disse Durigan. Além disso, Durigan mencionou que a troca de informações é importante para que o governo brasileiro adopte as melhores práticas para enfrentar as consequências da guerra.

‘Eu estive com autoridades de Portugal, da Espanha, da Alemanha durante a viagem com o presidente. A gente viu como eles estão enfrentando a guerra de uma forma muito parecida que o Brasil, fazendo subsídios limitados, tirando tributo de alguns combustíveis que impactam a inflação’, afirmou o ministro. Durigan pretende divulgar o Eco Invest e outros programas como vetores para a atração de investimentos no País, com proteção cambial.

A agenda de Durigan na França inclui encontros com autoridades estrangeiras, além de eventos com representantes da sociedade civil e setor privado francês. Além dos temas do G7, o ministro deve tratar de inteligência artificial e transição energética





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