Menopausa e a perda de colágeno: como a transição hormonal afeta a pele e o que a ciência diz sobre os tratamentos

A menopausa pode causar uma redução significativa de colágeno na pele, com até 30% de perda nos primeiros cinco anos. O estrogênio, que diminui durante esse período, é essencial para a produção de colágeno. Fatores como radiação UV e tabagismo aceleram essa perda. Enquanto suplementos de colágeno são populares, a terapia de reposição hormonal mostra resultados mais consistentes na melhora da pele.

A menopausa é um período de transição significativa na vida das mulheres, marcado por mudanças hormonais que afetam diversos aspectos da saúde , incluindo a pele.

Um dos impactos mais notáveis é a redução acentuada na produção de colágeno, uma proteína essencial para a estrutura e elasticidade da pele. Estudos indicam que nos primeiros cinco anos após a menopausa, a quantidade de colágeno na pele pode diminuir em até 30%, com perdas adicionais de cerca de 2% ao ano nos anos subsequentes.

Essa queda é ainda mais pronunciada do que as mudanças graduais associadas ao envelhecimento natural, que já reduzem o colágeno em aproximadamente 1% a 1,5% ao ano desde a idade adulta. O estrogênio, um hormônio que diminui durante a menopausa, desempenha um papel crucial na regulação da produção de colágeno. Ele atua diretamente nos fibroblastos, células responsáveis pela síntese de colágeno na pele.

Quando os níveis de estrogênio caem, esse processo é prejudicado, resultando em pele mais fina, menos elástica e com menor capacidade de retenção de água. Além das alterações hormonais, outros fatores podem acelerar a perda de colágeno. A radiação ultravioleta, proveniente do sol e de câmaras de bronzeamento, é um dos principais vilões. Ela aumenta a atividade de enzimas chamadas metaloproteinases da matriz, que degradam o colágeno e outras proteínas estruturais da pele.

Essas enzimas estão presentes em níveis mais elevados em peles danificadas pelo sol, contribuindo para o envelhecimento precoce. O tabagismo também é um fator de risco, pois reduz a produção dos colágenos tipo I e tipo III na pele em até 22%, segundo estudos. A vitamina C é essencial para a produção de colágeno, e a ingestão diária recomendada para adultos é de cerca de 100 mg, embora fumantes possam precisar de quantidades maiores.

No entanto, suplementos com doses elevadas, como 1.000 mg por dia, podem causar desconfortos gastrointestinais se excederem 2.000 mg diários. Apesar da popularidade de produtos que prometem estimular o colágeno, como cremes tópicos e suplementos orais, a eficácia desses produtos ainda é objeto de debate científico. Cremes com colágeno, por exemplo, têm moléculas grandes demais para penetrar na pele e substituir o colágeno perdido, embora possam ajudar na hidratação das camadas superficiais.

Já os suplementos orais de colágeno hidrolisado têm mostrado alguns benefícios na hidratação e elasticidade da pele em estudos, mas as evidências são inconsistentes e muitas vezes limitadas por conflitos de interesse ou amostras pequenas. Pesquisadores recomendam cautela na interpretação desses resultados, destacando que o colágeno ingerido é digerido em aminoácidos, sem garantia de que serão direcionados especificamente para a pele.

A terapia de reposição hormonal, por outro lado, tem demonstrado resultados mais consistentes na melhora da qualidade da pele, aumentando a espessura, elasticidade e capacidade de cicatrização. No entanto, essa abordagem deve ser avaliada individualmente, considerando os riscos e benefícios para cada mulher





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