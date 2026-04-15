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Menino Encontrado em Van na França: Desnutrição e Negligência Revelam Falhas no Sistema de Proteção Infantil

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Menino Encontrado em Van na França: Desnutrição e Negligência Revelam Falhas no Sistema de Proteção Infantil
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📆4/15/2026 1:06 AM
📰RevistaEpoca
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Um menino de 9 anos foi encontrado em condições precárias em uma van na França após ficar desaparecido da escola por mais de um ano. O caso expõe graves falhas no sistema de proteção à infância e na supervisão escolar. O pai foi preso, enquanto a mãe nega conhecimento.

Em um caso chocante que expõe falhas graves no sistema de proteção à infância e na supervisão escolar, um menino de 9 anos foi encontrado em condições deploráveis em uma van na França , após ficar desaparecido do sistema escolar por mais de um ano. A criança, encontrada nua, em posição fetal, desnutrida e vivendo em meio a lixo e excrementos, chocou a comunidade e gerou uma investigação minuciosa para apurar as responsabilidades e identificar as falhas que permitiram que tal situação ocorresse.

A descoberta ocorreu em Hagenbach, na região de Haut-Rhin, após uma vizinha ouvir gritos e alertar as autoridades. A criança, que havia sido matriculada no primeiro ano do ensino fundamental em Mulhouse no ano letivo de 2023-2024, deixou de frequentar a escola após a mudança da família para Hagenbach. O pai, que foi preso, alegou à prefeitura que as três crianças da casa estavam matriculadas, mas nenhuma verificação efetiva foi realizada, evidenciando uma lacuna no sistema de controle escolar e na comunicação entre as autoridades competentes. A mãe nega qualquer conhecimento sobre a situação do filho, intensificando o mistério em torno do caso.

A investigação, liderada pelas autoridades francesas, tem como objetivo principal entender como o menino foi negligenciado por tanto tempo e quem são os responsáveis por essa omissão. O ministro da Educação, Édouard Geffray, determinou uma apuração de seis semanas para analisar o caso e identificar os pontos fracos do sistema, incluindo a falta de comunicação e a ausência de mecanismos de controle eficientes. As autoridades reconhecem que o caso revela falhas na troca de informações entre os órgãos competentes e na verificação da matrícula escolar, o que possibilitou que a criança ficasse fora do sistema escolar por um longo período sem que ninguém percebesse. O ex-prefeito, Guy Bach, por sua vez, argumenta que os municípios não possuem autoridade para ir além das declarações dos pais, destacando a necessidade de uma colaboração mais efetiva entre a escola e as famílias. A alta-comissária para a Infância, Sarah El Haïry, alertou que casos como esse podem acontecer e que é preciso melhorar a vigilância e a proteção das crianças, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade.

A situação encontrada na van evidencia o sofrimento extremo pelo qual a criança passou, com claros sinais de maus-tratos e negligência. A investigação também se concentrará em determinar se houve violência física ou psicológica, além de analisar as condições de vida da criança durante o período em que esteve isolada. O caso coloca em evidência a importância da atuação conjunta de escolas, prefeituras e órgãos de proteção à infância para garantir o bem-estar e a segurança das crianças. A falta de atenção e de fiscalização, somada à omissão de informações e à falta de acompanhamento, permitiu que a criança vivesse em condições desumanas por tanto tempo. As autoridades locais e nacionais estão empenhadas em tomar medidas para fortalecer os mecanismos de proteção à infância e evitar que casos semelhantes se repitam. É fundamental que as escolas e as autoridades estejam atentas aos sinais de alerta e que atuem em conjunto para garantir que todas as crianças tenham acesso à educação, saúde e segurança.

Em outras notícias, desde que os termos do acordo de cessar-fogo mediado pelos EUA entraram em vigor em 10 de outubro, Israel mantém o controle de quase metade da Faixa de Gaza, incluindo todas as suas áreas fronteiriças. Quase dois milhões de pessoas em Gaza vivem em abrigos improvisados, e a situação humanitária permanece crítica, segundo agências de ajuda

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