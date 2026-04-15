Menino Encontrado em Van na França Após Um Ano: Falhas no Sistema e Preocupações com a Proteção Infantil

Um menino de 9 anos foi encontrado em condições precárias em uma van na França, após um ano desaparecido. O caso revela graves falhas no sistema de proteção infantil e na supervisão escolar, gerando investigações e debates sobre a segurança das crianças.

Em Hagenbach, na região de Haut-Rhin, França , um menino de 9 anos foi encontrado em condições deploráveis, após um ano de desaparecimento do sistema escolar e vivendo em uma van. A descoberta ocorreu após uma vizinha relatar gritos às autoridades. A criança foi encontrada em posição fetal, nu, coberta por uma manta sobre um monte de lixo e próximo a excrementos, indicando negligência extrema e maus-tratos. A situação expõe falhas graves no sistema de proteção infantil e na supervisão escolar, gerando preocupações sobre a segurança de crianças vulneráveis. O caso chocou a comunidade e acendeu um alerta sobre a necessidade de maior vigilância e cooperação entre os órgãos responsáveis pela proteção da infância.

O menino havia sido matriculado no primeiro ano do ensino fundamental em Mulhouse no ano letivo de 2023-2024. Após a mudança da família para Hagenbach, ele deixou de frequentar a escola. O pai declarou à prefeitura que as três crianças da casa estavam matriculadas, mas a informação não foi verificada de forma efetiva. De acordo com o reitorado de Estrasburgo, os pais têm um prazo de oito dias para matricular os filhos em uma nova escola após uma mudança, mas essa regra parece não ter sido seguida nem fiscalizada no caso. O pai, de 43 anos, foi preso preventivamente e admitiu os fatos. A companheira, de 37 anos, alega desconhecimento da situação. O casal vivia com duas filhas, de 12 e 10 anos, a poucos metros do local onde o menino foi encontrado, o que levanta questionamentos sobre a falta de percepção ou ação de vizinhos e da comunidade em geral. As autoridades iniciaram investigações para apurar as responsabilidades e identificar as falhas que permitiram que a criança fosse mantida em cativeiro por tanto tempo.

A resposta das autoridades foi imediata, com o ministro Édouard Geffray determinando uma investigação de seis semanas para analisar as circunstâncias do caso e as falhas existentes. O ministro destacou que o prefeito é responsável por verificar a matrícula escolar de todas as crianças do município, mas reconheceu que o acompanhamento do ministério é mínimo. O ex-prefeito Guy Bach argumentou que os municípios não têm autoridade para ir além das declarações dos pais, e que não existe uma troca eficiente de informações com a Educação Nacional. A alta-comissária para a Infância, Sarah El Haïry, expressou preocupação com a possibilidade de crianças escaparem da vigilância e serem vítimas de pais violentos. O caso serve como um lembrete urgente da necessidade de fortalecer os mecanismos de proteção infantil, aprimorar a comunicação entre as instituições e garantir que todas as crianças tenham acesso à educação e segurança.





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