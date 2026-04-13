Menino é Encontrado em Van na França Após Mais de Um Ano de Cativeiro: Pai Indiciado

Um menino de nove anos foi resgatado na França após ser mantido em cativeiro por mais de um ano em uma van. O pai foi indiciado por sequestro e maus-tratos. A criança foi encontrada nua, desnutrida e incapaz de andar.

Na França , um caso chocante chocou a comunidade: um menino de nove anos foi encontrado em condições deploráveis, após ser mantido em cativeiro por mais de um ano em uma van. A descoberta, feita na última segunda-feira em Hagenbach, uma pequena cidade no nordeste do país, revelou a criança nua, desnutrida e incapaz de andar, em uma situação de extremo sofrimento.

O pai, um homem de 43 anos, foi indiciado sob a acusação de sequestro e maus-tratos, enquanto a companheira, de 37 anos, também está sob investigação. A investigação começou após vizinhos ouvirem barulhos vindos de uma van estacionada em um pátio privado. As autoridades, alertadas, encontraram o menino em um estado lamentável: 'deitado em posição fetal, nu, coberto por uma manta e sobre um monte de lixo e perto de excrementos', conforme relatado pelo promotor de Mulhouse, Nicolas Heitz.

A criança, visivelmente pálida e desnutrida, não conseguia mais andar devido à longa permanência sentado na van. O promotor também confirmou que o menino tomou banho pela última vez no final de 2024 e se via obrigado a urinar em garrafas plásticas e fazer suas necessidades em sacos de lixo.

A versão do pai, que está em prisão preventiva, é que ele manteve o filho trancado na van para evitar a internação psiquiátrica da criança, afirmando que a companheira não desejava a presença do menino e queria que ele fosse internado. No entanto, o promotor público afirmou categoricamente que 'nenhum elemento médico' corrobora essa alegação, descartando a justificativa do pai.

O menino frequentava a escola até o ano letivo de 2023-2024, mas 'desapareceu' repentinamente, segundo vizinhos. O pai admitiu ter privado o filho de cuidados desde novembro de 2024, mas afirmou que permitiu que ele saísse da van e tivesse acesso ao apartamento em alguns momentos, durante as férias da família. A companheira do pai, que não é mãe da criança, também está sendo investigada por possível omissão de socorro, maus-tratos, privação ou agressão sexual.

As autoridades estão tomando as medidas necessárias para garantir a segurança e o bem-estar do menino, que foi imediatamente hospitalizado em Mulhouse. A situação chocou a população e levantou questões sobre a proteção infantil e a necessidade de fiscalização em casos de violência doméstica.

A investigação está em andamento, e as autoridades buscam determinar todos os detalhes do caso, incluindo as motivações do pai e o papel da companheira. A promotoria está reunindo evidências para sustentar as acusações e garantir que os responsáveis sejam punidos. O caso serve como um lembrete sombrio da importância da vigilância e da denúncia de casos de abuso infantil.

Além disso, a situação expõe a fragilidade da proteção social para crianças vulneráveis e a necessidade de fortalecer os mecanismos de apoio às vítimas de violência doméstica. O caso também levanta questões sobre a saúde mental e o acesso a cuidados adequados para crianças com problemas emocionais.

A comunidade local está chocada com a brutalidade do caso, e espera-se que ele leve a um aumento da conscientização sobre os sinais de abuso infantil e a importância de denunciá-los. O foco agora é garantir que o menino receba os cuidados médicos e psicológicos necessários para se recuperar dos traumas sofridos e que o sistema de justiça funcione para proteger outras crianças de situações semelhantes.





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