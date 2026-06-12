Menino de 9 anos morre atropelado por ônibus no Complexo do Alemão

Theo Fernandes Motta estava em uma bicicleta elétrica com o avô quando colidiu com um ônibus na Avenida Itararé. Ele não resistiu aos ferimentos.

Na tarde desta quinta-feira, 11 de julho, um acidente trágico na Avenida Itararé, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, causou a morte de Theo Fernandes Motta , um menino de apenas 9 anos.

A criança estava em uma bicicleta elétrica pilotada pelo avô quando colidiu com um ônibus. Equipes da UPP Alemão, que realizavam patrulhamento de rotina, chegaram ao local por volta das 14h40, próximo à Clínica da Família, e encontraram a cena já alterada por populares que tentaram socorrer as vítimas. Theo sofreu ferimentos graves e foi levado por populares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão, mas não resistiu e morreu ao dar entrada.

O avô também ficou ferido e recebeu atendimento médico, mas seu estado de saúde não foi divulgado. O motorista do ônibus, que permaneceu no local, foi submetido ao exame de alcoolemia, que resultou negativo. A 22ª DP (Penha) registrou a ocorrência e está conduzindo as investigações. A Polícia Civil informou que os envolvidos estão sendo ouvidos para esclarecer as circunstâncias do acidente.

A empresa de ônibus Transportes Fabio's, responsável pelo veículo, emitiu nota lamentando profundamente o ocorrido e afirmou que colabora integralmente com as autoridades. A empresa não divulgou detalhes sobre o motorista ou o estado do veículo, mas garantiu que todas as informações serão prestadas à polícia.

O acidente reacende o debate sobre a segurança no trânsito na região do Complexo do Alemão, uma área com alto fluxo de pedestres e veículos, onde muitas crianças utilizam bicicletas e bicicletas elétricas sem a devida infraestrutura de ciclovias. Moradores relataram que a Avenida Itararé é conhecida por ser perigosa devido à velocidade dos ônibus e à falta de sinalização adequada. A morte do pequeno Theo causou comoção entre familiares e vizinhos, que prestaram homenagens nas redes sociais.

A Prefeitura do Rio ainda não se manifestou sobre possíveis medidas para melhorar a segurança no local. A investigação segue em andamento para determinar a responsabilidade pelo acidente





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