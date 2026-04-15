Menino de 9 anos encontrado nu e desnutrido em van após um ano fora da escola na França; pai preso

Um menino de 9 anos foi resgatado em condições extremas de negligência após passar mais de um ano isolado em uma van na França. O caso expõe falhas nos sistemas de proteção infantil e supervisão escolar, levando à prisão do pai e à abertura de investigações.

Um menino de 9 anos foi descoberto em condições deploráveis, nu e desnutrido, dentro de uma van em Hagenbach, na região de Haut-Rhin, na França , após ter permanecido desaparecido do sistema escolar por mais de um ano. A chocante revelação expôs falhas significativas na supervisão escolar e nos mecanismos de proteção infantil.

As autoridades prenderam o pai da criança, enquanto a mãe nega veementemente qualquer conhecimento sobre o paradeiro ou as condições de seu filho. O caso desencadeou investigações aprofundadas com o objetivo de identificar as lacunas nos sistemas de proteção e reforçar a fiscalização da frequência escolar, enfatizando a urgência em aprimorar a troca de informações entre os diferentes órgãos governamentais responsáveis.

A descoberta ocorreu após uma vizinha alertar as autoridades, tendo ouvido gritos vindos da van. Ao chegarem ao local, os investigadores encontraram a criança em estado crítico, deitado em posição fetal, desprovido de vestes e coberto por uma manta em meio a lixo e excrementos. O menino havia sido matriculado no primeiro ano do ensino fundamental em Mulhouse para o ano letivo de 2023-2024. Contudo, após a mudança da família para Hagenbach, ele deixou de frequentar a instituição de ensino.

O pai, em declaração à prefeitura, alegou que as três crianças da família estavam matriculadas em escolas, uma informação que não foi verificada de forma eficaz. De acordo com o reitorado de Estrasburgo, os pais têm um prazo de oito dias para matricular seus filhos em uma nova escola após uma mudança de residência, um procedimento que aparentemente não foi seguido neste caso.

O pai, com 43 anos, foi detido e confessou os fatos, enquanto sua companheira, de 37 anos, alega desconhecer que o menino estivesse sendo mantido no veículo. O casal residia com duas meninas, de 12 e 10 anos, a poucos metros de onde a criança foi encontrada, o que levanta sérias questões sobre a falta de detecção da situação.

O ministro Édouard Geffray, expressando preocupação, determinou uma apuração de seis semanas para entender como a criança pôde passar despercebida pelas autoridades. Ele ressaltou a responsabilidade do prefeito pela verificação das matrículas escolares em seu município, mas admitiu que o ministério realiza apenas um acompanhamento mínimo.

O ex-prefeito Guy Bach argumentou que os municípios não têm autoridade para verificar além das declarações fornecidas e que a troca de informações com o Ministério da Educação é inexistente. A alta-comissária para a Infância, Sarah El Haïry, reconheceu que um número de crianças infelizmente escapa à vigilância e que pais negligentes ou abusivos podem se aproveitar dessas falhas.

A situação no Oriente Médio, com crianças palestinas assistindo aulas em tendas precárias em campos de refugiados em Gaza, também foi mencionada em um contexto de vulnerabilidade infantil, embora as imagens fossem de uma data posterior e de outra situação humanitária. No entanto, a comparação com a situação da criança francesa destaca a necessidade universal de garantir a segurança e o bem-estar de todas as crianças, independentemente de sua localização ou contexto.

A gravidade do caso na França sublinha a importância de sistemas de proteção infantil robustos e interconectados, capazes de identificar e intervir em situações de risco antes que se tornem catástrofes. A investigação em curso busca não apenas responsabilizar os envolvidos, mas também implementar medidas preventivas eficazes para evitar que tragédias semelhantes se repitam, assegurando que cada criança tenha acesso à educação e a um ambiente seguro e saudável.





RevistaEpoca / 🏆 17. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

França Proteção Infantil Escola Negligência Desnutrição

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nu, em posição fetal e desnutrido: o que se sabe sobre caso de menino encontrado após um ano preso em van na FrançaInvestigação aponta falhas no sistema escolar e de proteção à infância após criança desaparecer sem alerta

Read more »

Menino Encontrado em Van na França: Desnutrição e Negligência Revelam Falhas no Sistema de Proteção InfantilUm menino de 9 anos foi encontrado em condições precárias em uma van na França após ficar desaparecido da escola por mais de um ano. O caso expõe graves falhas no sistema de proteção à infância e na supervisão escolar. O pai foi preso, enquanto a mãe nega conhecimento.

Read more »

Menino Encontrado em Van na França Após Um Ano: Falhas no Sistema e Preocupações com a Proteção InfantilUm menino de 9 anos foi encontrado em condições precárias em uma van na França, após um ano desaparecido. O caso revela graves falhas no sistema de proteção infantil e na supervisão escolar, gerando investigações e debates sobre a segurança das crianças.

Read more »

Briga em show de Henrique e Juliano: empresária baleada em FrancaPolícia investiga briga em show sertanejo em Franca (SP) que resultou em empresária baleada na nádega. O incidente envolveu empresários e um disparo de arma de fogo. O caso é investigado como lesão corporal, ameaça e disparo de arma de fogo.

Read more »

Briga em show de Henrique e Juliano: Empresária é baleada após confusão em Franca (SP)Câmeras de segurança registraram o momento em que a empresária Giovanna Abdalla foi atingida por um tiro na nádega após uma briga no camarote de um show. O incidente ocorreu em Franca (SP) e a vítima está internada em estado grave.

Read more »

Kanye West adia show em Marselha após governo da França tentar impedir apresentaçãoMinistro do Interior francês, Laurent Nuñez estaria tentando impedir entrada do cantor no país e está 'muito determinado' e estudando 'todas as possibilidades' para proibir evento

Read more »